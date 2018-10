Lakers vs Blazers EN VIVO vía ESPN 3: debut de LeBron James hoy en temporada 2018-19 de la NBA | GUÍA TV

Los Ángeles Lakers vs. Portland Trail Blazers EN VIVO: ambos equipos se enfrentarán este jueves 18 de octubre (9.30 p.m. - hora peruana) en el Moda Center, de Portland, por el primer partido que abre la temporada regular de la NBA 2018-19. LeBron James se estrenará con la mica de los Lakers.

Los Golden State Warriors y los Boston Celtics, equipos que parte como favoritos para estar en la Finales de la NBA, comenzaron la nueva temporada con sendas victorias de locales que lograron ante los Sixers de Filadelfia y los Oklahoma City Thunder, respectivamente.

Ahora es el turno de Los Ángeles Lakers, quienes realizaron una millonaria inversión para fichar al crack LeBron James, exjugador de los Cleveland Cavaliers, y prometen volver a sus mejores años de gloria tras el retiro del legendario Kobe Bryant.

Sin embargo, el propio LeBron James ha querido tranquilizar la expectativa que hay por este nuevo proyecto de Los Ángeles Lakers. El alero de 33 años es consciente que la actual plantilla es muy joven para asumir los retos para lidiar contra rivales como los Golden State Warriors o los Houston Rockets.

LeBron James cree que todo es parte de un proceso a largo plazo: no promete "milagros" o el "título". El objetivo principal de Los Ángeles Lakers es llegar a los Playoffs de la NBA.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: LAKERS VS. BLAZERS

Perú: 9.30 p.m.

Colombia: 9.30 p.m.

GUÍA DE CANALES TV: LAKERS VS BLAZERS

Estados Unidos: ESPN+, ESPN, Fox Sports, ABC, SPACE y TNT.

Perú: ESPN 3.

