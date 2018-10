Equipo de la NBA le da la sorpresa de su vida al niño que celebró solo su cumpleaños

La NBA siempre nos impresiona por la calidad y dinámica de cada uno de sus partidos y, asimismo, por las grandes estrellas que brillan en la pista de los impresionantes coliseos que existen en los Estados Unidos. Pero, también hay momentos de solidaridad y actos ejemplares que hacen mejor la práctica de este deporte. Uno de ellos ha sido el notable gesto de la plantilla de los Phoenix Suns con el pequeño Teddy, un niño de seis años, quien fue centro de la noticia por vivir en carne propia una de las peores pesadillas infantiles.

La mamá de Teddy decidió celebrar el cumpleaños de su hijo en el restaurante Peter Piper Pizza, ubicado en Arizona, e invitó a los 32 amigos de su escuela. Desafortunadamente, nadie llegó. Luego, la progenitora, muy triste, compartió la fotografía del niño aún esperando en solitario a sus compañeros y rodeado de muchas pizzas en sus redes sociales.

TEDDY IS IN THE BUILDING! 👑 pic.twitter.com/jiht7INcgU