Lakers vs Spurs EN VIVO: Lebron James busca guiar a L.A. a su primer triunfo en la NBA 2018-19

Lakers vs Spurs será el gran partido que acapare la atención en la tercera fecha de la Conferencia Oeste de la NBA 2018-19, en un partido a disputarse en el Staples Center y en el cual LeBron James intentará cesar el mal inicio del equipo de Los Ángeles para así registrar su primera victoria en el certamen. Sigas las incidencias en Libero.pe.



No será un partido sencillo para Los Angeles Lakers, que vienen de sufrir una estrepitosa derrota sobre Houston Rockets, la cual se vio empañada por los golpes que se dieron Chris Paul y Rajon Rondo, compañero de Lebron James.

En su primer partido en Los Angeles, los Lakers terminaron perdiendo por 124-115. Sin duda, no fue el inicio que esperaban, ya que anteriormente había caído por 128-119 ante los Trail Blazers.

LeBron James no logró robarse los reflectores en su debut en el Staples Center, ya que James Harden fue quien le arrebató tal distinción, ya que registró 37 puntos y así opacó el accionar de 'The King'.



A diferencia de los Lakers, San Antonio Spurs sumaron un triunfo en su debut en la NBA 2018-19 frente a Timberwolves, por 112-108. No obstante, tropezaron en su visita a Trail Blazers por 121-108. ¿LeBron James podrá frenar el poderío de los Spurs?

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: LAKERS VS. BLAZERS

Perú: 9.30 p.m.

México (Centro): 8.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7.30 p.m.

México (Noroeste): 6.30 p.m.

Costa Rica: 8.30 p.m.

Ecuador: 9.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 7.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 9.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 10.30 p.m.

Colombia: 9.30 p.m.

Argentina: 11.30 p.m.

España: 4.30 a.m. (viernes 19 de octubre)

España (Islas Canarias): 3.30 a.m. (viernes 19 de octubre)

Uruguay: 11.30 p.m.

Paraguay: 11.30 p.m.

Chile: 11.30 p.m.

Brasil: 12.30 a.m. (martes 23 de octubre)

Bolivia: 10.30 p.m.

Venezuela: 10.30 p.m.

Canadá: 10.30 p.m.

Guatemala: 8.30 p.m.

Honduras: 8.30 p.m.

Italia: 4.30 a.m. (martes 23 de octubre)

Francia: 4.30 a.m. (martes 23 de octubre)

Alemania: 4.30 a.m. (martes 23 de octubre)

Inglaterra: 3.30 a.m. (martes 23 de octubre)

GUÍA DE CANALES TV: LAKERS VS BLAZERS

Estados Unidos: ESPN+, ESPN, Fox Sports, ABC, SPACE y TNT.

Perú, Colombia, México, Argentina y Brasil: NBA League Pass