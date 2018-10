Corredor español gana título mundial y se le sale el hombro por abrazar a su rival [VIDEO]

Para no creer. El español Marc Márquez es el amo y señor en MotoGP, sin embargo, eso no lo impide estar ajeno de las lesiones y luxaciones ya que el siete veces campeón mundial, se encontraba celebrando una nueva conquista y se abrazó con el británico Scott Redding, lo que le produjo que se le saliera el hombro de su lugar.

"Me he dislocado el hombro al abrazar a Redding y, al levantarse él, se me ha salido, pero afortunadamente estaban mis dos 'ángeles de la guarda', José y Alex. No es la primera vez que me pasa durante la temporada", declaró el ibérico de 25 años.

Además, el corredor profesional agregó lo siguiente: "Es un punto débil que me tendré que operar, de hecho tengo cita con el doctor Mir para operarme del hombro a final de temporada. No es una intervención importante, mi hermano Alex ya se ha operado, pero la recuperación es larga y por eso la haré en diciembre pero estaré listo para el año que viene".

El español confesó que ha corrido sentido en varias competencias durante la temporada pero que no mencionó nada del tema para que sus rivales no lo sepan. Marquéz sigue pasando por un gran momento y en conferencia de prensa, ha dicho que no quiere tener límites y quiere seguir ganando todo.

Nuevamente el piloto de Honda es campeón mundial y consiguió su séptimo título en Japón tras una dura pelea con Dovizioso hasta el final. Marc Marquéz ya es parte de la historia del motociclismo y podría seguir cosechando triunfos como lo hizo en su momento Agostini, Nieto y Rossi.