Anderson Silva a Conor McGregor: "Olvídate de Khabib y pelea conmigo en UFC"

Anderson Silva, leyenda brasileña de las MMA (en general) y UFC, desafío al irlandés Conor McGregor a tener una pelea en el octágono. ¿Por qué? Previo a la pelea contra Khabib Nurmagomedov en UFC 229, 'The Notorious' mostró su intención de enfrentar a 'Spider' y, ahora, este quiere que el combate se haga realidad para el 2019.

"Yo acepte el reto Conor McGregor, sólo estoy esperando a que se recupere de la última pelea. Dos grandes nombres. Dos grandes leyendas, así que ¿por qué no?", dijo Anderson Silva, quien posee un récord de 34 victorias (20 por nocaut) y 8 derrotas, a 'TMZ Sports'.

Para Anderson Silva, una pelea con Conor McGregor será muy importante para los fanáticos de UFC, ya que se juntarán los mejores exponentes del "pasado" y "presente". Cabe mencionar que Silva tiene 43 años, mientras McGregor, 30. Además, no ve necesario que el irlandés tenga una revancha en estos momentos frente a Khabib Nurmagomedov.

"Yo no creo en las revanchas, yo creo que Conor McGregor necesita una pelea conmigo (…) además de dejarle en claro que la pelea no tiene que ver con dinero (…) esta pelea no es por dinero, es un reto de artes marciales", expresó Anderson Silva, quien también opinó sobre cuál sería el peso: "En las 180 libras estaría perfecto para los dos".

DATO: Conor McGregor posee un récord de 21 victorias y 4 derrotas. También cuenta con una pelea en boxeo, la que perdió (nocaut técnico en el décimo round) frente a Floyd Mayweather.