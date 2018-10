UFC 229: Conor McGregor prefiere pelear contra Anderson Silva antes que Georges St Pierre

Conor McGregor culminó sus entrenamientos y quedó listo para enfrentar a Khabib Nurmagomedov en la batalla estelar del UFC 229 a realizarse este sábado 6 de octubre desde las 4.00 p.m. (hora peruana / EN VIVO vía FOX Premium Action) en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El peleadores irlandés confía en salir ganador del combate y habló sobre cuáles serían sus próximos rivales en el octágono.

Hace una semana, Conor McGregor firmó un contrato por seis peleas en el UFC y, durante una entrevista para Ariel Helwanis’s MMA Show de ESPN, reveló a que rivales les gustaría tener tras su lucha contra Khabib Nurmagomedov. Ojo con la respuesta de 'The Notorious' cuando fue consultado sobre si uno de los nombres en la agenda es legendario canadiense Georges St Pierre.

“Veremos qué sucede, pero no creo que Georges St Pierre sea el próximo. Él realmente no tiene nada que ofrecerme personalmente. No voy a cerrar la puerta en esa línea. Pero.. ¿Sabes cuál sería una grande? Anderson Silva“, dijo Conor McGregor.

La respuesta de Conor McGregor sorprendió, nadie esperaba que mencionara el nombre del brasileño Andero Silva. ¿Por qué prefiere a 'Spider' antes que Georges St-Pierre? Aquí lo explicar el irlandés.

“Me interesaría un combate contra Anderson Silva. Lo juro por Dios. Anderson es una leyenda del deporte. ¿Cuál es la diferencia entre él y Georges St Pierre? La misma maldita cosa. Voy a hacer peleas que me interesen o tengan un significado [para mi]”.

Por otro lado, Conor McGregor aseguró que le encantaría terminar la trilogía que tiene pendiente con el estadounidense Nate Diaz en un futuro evento del UFC.

"Nate Diaz siempre tendrá una posibilidad de revancha por mi parte. No importa lo que suceda, yo siempre daré a aquel tipo la revancha de él. Él me dio una revancha, le doy una revancha. No sé cuándo va a suceder, pero vamos a completar esta trilogía. No hay duda sobre eso", comentó Conor McGregor.