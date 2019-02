WWE SmackDown: Randy Orton ganó y entrará último en el Elimination Chamber 2019 [VIDEOS]

Tweets by wweespanol

La WWE desarrollará este martes 12 de febrero un nuevo capítulo de SmackDown Live en las instalaciones del Huntington Center de Toledo, en Ohio y tendrá todas las incidencias de cara a Elimination Chamber 2019. La transmisión se realizará EN VIVO ONLINE EN DIRECTO desde las 8.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports y en Libero.pe.

HOY se desarrollará un Gauntlet Match entre las seis superestrellas que van por el Campeonato Mundial de la WWE: Daniel Bryan, AJ Styles, Jeff Hardy, Randy Orton y Samoa Joe. Sin embargo, Mustafa Ali está en duda debido a que se rumorea que está lesionado e incluso que quedó descartado del combate de este domingo.

Esta noche se confirmará si el ex miembro de 205 Live peleará o no, pero los que están a la espera de esta noticia son Andrade ‘Cien’ Almas y Rey Mysterio. Y es que entre estos dos saldrá su reemplazo y es muy probable que se jueguen el cupo dentro del cuadrilátero.

Ayer en Monday Night Raw, reapareció Vince McMahon en el último minuto del show y suspendió a Becky Lynch 60 días, haciendo que esta quede fuera del Wrestlemania 35. ¿Volverá a aparecerse hoy la irlandesa? Y es que formó una “alianza” con Ronda Rousey y quizás haga su descargo hoy en la marca azul.

¿Y Asuka? Cuando todo parecía que Charlotte iba a ser su rival en Wrestlemania Mr. McMahon la colocó como reemplazo de Becky Lynch e irá por el título femenina de Raw. En la lista está Naomi y Carmella, pero suena fuerte el nombre de Nikki Bella.

Smackdown girls coming over to #Raw to face our women’s champion? 🤔 I want to play that game......👩‍🎤 pic.twitter.com/sznqVfE4Yk