WWE: Roman Reigns confirmó su regreso a los cuadriláteros en Raw [VIDEO]

La WWE sorprendió hace unos días al anunciar que una de sus más grandes superestrellas, Roman Reigns, reaparecería en el siguiente episodio de Monday Night Raw. El ‘Perro Mayor’ fue ovacionado por todo el público apenas salió al escenario y dio una actualización sobre su estado de salud.

Y es que el excampeón Universal de Raw tuvo que retirarse momentáneamente de la lucha libre porque sufría de Leucemia. Casi cuatro meses después, Reigns volvió y contra todo pronóstico confirmó que superó el mal, y que está de vuelta a los cuadriláteros. ¿Luchará en Wrestlemania 35?

"Dije que la batearía de home run, y eso hice. Me siento honrado de anunciar esto. Las buenas noticias son que estoy en remisión… Habiendo dicho eso, ¡les informó que el Big Dog está de regreso! Antes de retirarme, lo diré otra vez: Muchas gracias a todos. Los amo", reveló el peleador ‘Samoano’.

BIENVENIDO ROMAN! El Perro Mayor está recuperado y de vuelta en #RAW! ¿Tenías ganas de ver a @WWERomanReigns de regreso? pic.twitter.com/PB9hAL3OPQ — WWE Español (@wweespanol) 26 de febrero de 2019

“Sentí todo el apoyo que me dieron. Haría cualquier cosa con esa cantidad de amor. Eso me dio fortaleza, me dio un nuevo propósito. En WWE, el propósito es llegar a la cima, pero para mí, ese era poder entrar a este ring todas las noches, y si podía hacerlo, la usaría para crear consciencia y apoyar a aquellos que estaban necesitados como yo”, agregó Reigns.

El aclamado Roman se había fundido en un profundo abrazo con su madre –presente en la primera fila de los espectadores- antes de dar su discurso. Con la voz un poco quebrada no paró de agradecer a todos por las muestas de afecto. Al final se retiró entre aplausos y fue aborado por su amigo, colega y compañero, Seth Rollins.

EL DATO

