WWE RAW EN VIVO: Roman Reigns regresa y Ric Flair celebra su cumpleaños 70

La WWE desarrollará este lunes 25 de febrero otro capítulo de Monday Night Raw en las instalaciones del State Farm Arena de Atlanta, en Georgia con todas las incidencias de cara a Wrestlemania 35. La transmisión va EN VIVO ONLINE EN DIRECTO a partir de las 8.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports 2 y detalles en Libero.pe.

Este episodio será muy especial debido a que Roman Reigns reaparecerá tras cuatro meses de ausencia. La última vez que subió a los cuadriláteros fue a fines de octubre del año pasado cuando reveló que sufría de Leucemia y tuvo que dejar vacante su campeonato Universal de Raw; así que confirmó su alejamiento de la lucha libre hasta superar dicha enfermedad.

Sin embargo, otro personaje que estará de regreso será Ric Flair, quien hoy cumple 70 años de vida y la WWE lo ha invitado para celebrar por todo lo alto su onomástico. El legendario exluchador será felicitado por todas las superestrellas del roster y seguramente habrá varias sorpresas. Probablemente, se anime a opinar sobre lo que se viene: Wrestlemania.

