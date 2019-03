Inés Melchor: “El sueldo de mi entrenador lo pago yo, porque con lo que me da la Federación no alcanza”

Inés Melchor, una de las mayores representantes en el atletismo peruano, volvió a alzar su voz de protesta respecto al poco apoyo que reciben los deportistas en el medio nacional. En una reciente entrevista con Ovación Web, la fondista de Huancavelica señaló que se viene preparando para afrontar de la mejor manera el Mundial de Dinamarca.

“Estoy entrenando en Huancayo y en abril me voy a España porque hay una competencia de pista de 10 kilómetros. Sin embargo, previo al inicio de los Panamericanos, voy a prepararme en Lima para adecuarme al nivel del mar. Si todo me va bien en Europa, voy a clasificar al Mundial de Qatar que se realizará en septiembre”, señaló Inés Melchor.

Por otro lado, la fondista peruana señaló que el apoyo que recibe por parte del estado no es suficiente para costear todos sus gastos: “Los deportistas top recibimos una subvención para costear algunos costos, pero no abarca todos nuestros gastos. Por ejemplo, el sueldo de mi entrenador lo pago yo, porque con lo que me da la Federación no alcanza el 10 %, que mi técnico español Luis Miguel Landa cobra. Felizmente, hay empresas privadas que me apoyan. Los profesores del extranjero son carísimos porque se les paga en dólares.”

Para finalizar, Inés Melchor reveló que tiene la cabeza puesta en los Panamericanos de Lima 2019: “Mi prioridad en Lima 2019 es estar entre los tres primeros y si todo va bien la medalla de oro. Además, las selecciones vienen con sus mejores deportistas”.