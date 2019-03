'Chemo' del Solar: "Es una motivación extra jugar contra Alianza Lima"

César Vallejo afronta su primer gran reto en su vuelta a Primera División este domingo en Matute. El equipo de 'Chemo' del Solar todavía no gana en la Liga 1 y ahora deberá medirse a un Alianza Lima herido, con muchas dudas y en la víspera de su debut en la Copa Libertadores.

Pese a los resultados adversos (derrota ante Binacional y empate ante Sport Huancayo con dos penales errados en los últimos minutos en cada partido), 'Chemo' del Solar solo entiende el fútbol a partir del protagonismo y tal cual en el Guillermo Briseño y en el Mansiche, lo será el domingo en Matute.

"El equipo ha trabajado para tratar de ir a buscar a Alianza, a atacar, no nos vamos a meter atrás. A lo largo del partido, a lo mejor el rival te obliga a eso, pero la intención nuestra es salir a jugar. Vamos a jugar en buena cancha. Es una motivación jugar en Matute", afirmó el DT de César Vallejo a 'Fútbol como Cancha'.

Sobre la eterna rivalidad con Alianza Lima por su pasado en Universitario, 'Chemo' del Solar valoró que las tensiones han ido bajando con los años. "Los años van pasado, la gente va cambiando y la barra va siendo gente mucho más joven. Cuando me tocó ir con San Martín no noté tan fuerte la rivalidad. Me imagino que eso va quedando atrás", indicó.

Aunque DT, Del Solar sigue viviendo los partidos como futbolista y lanzó un deseo imposible: "Es una motivación extra jugar contra Alianza Lima. Me gustaría estar en la cancha y poder jugar, pero ya tengo 51 años".

'Chemo' del Solar valoró la etapa de tranquilidad que vive en César Vallejo, muy diferente a cuando dirigió a los clubes populares del país. "Estoy muy cómodo trabajando. Se puede trabajar con tranquilidad. No tienes las incomodidades que tienes en la 'U' o en Cristal en tema de hinchas. Cuando regresé a la 'U' parecía que había matado a alguien. Acá puedo trabajar cómodamente. Tengo contrato hasta 2020 y me encantaría quedarme", sentenció.

EL DATO:

'Chemo' del Solar logró el ascenso a Primera División con César Vallejo como campeón de la Segunda. En la final, venció a Mannucci con un global de 4-2.