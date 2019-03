AJ Styles renovó su contrato con WWE

SmackDown Live seguirá siendo la casa de AJ Styles. El ‘Phenomenal’ seguirá unido a la WWE por un buen tiempo luego de que diera a conocer a través de sus redes sociales que renovó su contrato con la compañía. De esta forma, quedan descartados todos los rumores donde lo situaban en otras empresas de lucha libre.

Y es que desde que Styles perdió el Campeonato Mundial de la WWE ante Daniel Bryan el pasado 13 de noviembre del 2018 fue perdiendo relevancia poco a poco en la marca azul. Incluso su presencia en Wrestlemania 35 llegó a peligrar, pero pese a que no luchará por ningún título, se enfrentará a Randy Orton.

Asimismo, con el nacimiento de AEW, donde sus amigos The Young Bucks son los vicepresidentes ejecutivos, todo lo alejaba de la WWE. Sin embargo, ayer lunes antes de la emisión del Monday Night Raw compartió un mensaje en su cuenta de Twitter, en el cual colocó la foto de un cachorro.

This is the newest member of my family. Also, I’ve signed a new contract with the WWE. What a cute little guy. pic.twitter.com/PNqh9shgTH