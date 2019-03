WWE RAW EN VIVO: Brock Lesnar reaparece para encarar su pelea en Wrestlemania 35

La WWE llevará a cabo este lunes otro capítulo de Monay Night Raw en las instalaciones del Allstate Arena de Chicago, Illinois con todos los detalles camino a Wrestlemania 35. La transmisión se verá EN VIVO ONLINE a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports 2 e incidencias en Libero.pe.

Brock Lesnar ha sido confirmado para este episodio y reaparecerá tras varias semanas de ausencia para hablar sobre su pelea en Wrestlemania con Seth Rollins por el Campeonato Universal de Raw. Es muy probable que el ‘Arquitecto’ salga a encarar a la ’Bestia’ y se pongan algunas estipulaciones sobre su combate.

La WWE sancionó económicamente a Ronda Rousey en el transcurso de la semana por el ataque a un árbitro tras masacrar a Dana Brooke, que tendrá su revancha este 18 de marzo. Y es que se medirá con la ex UFC por el título femenil de RAW. Sin embargo, hay posibilidades de que Becky Lynch o Charlotte se aparezcan.

.@RondaRousey is on the way to #WrestleMania and ready for @DanaBrookeWWE tomorrow night on #Raw! pic.twitter.com/a3JoqWJNb5