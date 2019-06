Óscar Valdez vs. Jason Sánchez EN VIVO por ESPN 2: Boxeo por título OMB desde Nevada

Óscar Valdez vs Jason Sánchez BOXEO EN VIVO ONLINE | Pelearán hoy, sábado 8 de junio, a partir de las 8.00 p.m. (hora peruana) de la noche en el cuadrilátero Reno-Sparks Convention, de la ciudad de Reno, Nevada (Estados Unidos), por el cinturón peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Sigue EN DIRECTO los resultados, los videos de todas las peleas en el golpe a golpe de Libero.pe.

El púgil mexicano "The King" Óscar Valdez, con un récord de 25 victorias (20 por la vía del KO), sostendrá su sexta defensa del título de la división peso pluma de la OMB frente al revelación estadounidense, el "Alacrancito" Jason Sánchez, quien posee un récord 14 victorias (7 por la vía del KO).

VALDEZ VS. SÁNCHEZ EN VIVO: ¿CÓMO VER PELEA DE BOXEO?

La transmisión de la pelea estelar entre Óscar Valdez vs. Jason Sánchez irá EN VIVO y EN DIRECTO por Azteca Deportes TV para todo México, mientras que para el Perú, Chile, Argentina y el resto de países de Latinoamérica (excepto Brasil) será a través de la cadena ESPN 2, que se encuentra disponible en la parrilla de canales de Movistar, Claro TV y DirecTV. En España y Estados Unidos se tendrá que adquirir el servicio PPV de DAZN.

En la previa, Óscar Valdez reveló que ahora le está costando más trabajo llegar al peso pluma. Sin embargo, confía con llevarse una nueva victoria sobre Jason Sánchez.

"La verdad es que cada vez me cuesta más dar el peso pluma, en mis planes subir a las 130 libras en un futuro no muy lejano. Tengo toda mi carrera peleando en esta división y a veces hay que hacerle caso al cuerpo, y cuando nos pida subir lo haremos",dijo Óscar Valdez.

“Lo veo como un oponente fuerte y daré mi mejor esfuerzo para ganar, trabajé mucho para llegar aquí y no pienso irme pronto, regreso con ese cinturón a México”, agregó Óscar Valdez.

Jason Sánchez, por su parte, expresó su total respeto por Óscar Valdez y aguarda por una vibrante batalla en el Reno-Sparks Convention.

"Viniendo de Albuquerque, Nuevo México, sabía que tenía que trabajar muy duro para que me dieran cuenta y llegar a donde estoy ahora. Llevaré este cinturón a casa en Albuquerque, a mi familia, a mis seguidores y, sobre todo, a mi difunto hermano Alan Sánchez. Creo que me guió por este camino y sé que mi viaje apenas comienza", señaló ante la prensa 'Alacrancito' Jason Sánchez.

VALDEZ VS. SÁNCHEZ EN VIVO: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 8.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (jueves 8 de junio)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (jueves 8 de junio)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Brasil: 11.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

República Dominicana: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (jueves 8 de junio)

Francia: 2.00 a.m. (jueves 8 de junio)

Alemania: 2.00 a.m. (jueves 8 de junio)

Portugal: 2.00 a.m. (jueves 8 de junio)

Holanda: 2.00 a.m. (jueves 8 de junio)

Inglaterra: 1.00 a.m. (jueves 8 de junio)

VALDEZ VS. SÁNCHEZ EN VIVO: CARTELERA DE BOXEO

Peso pluma: Óscar Valdez vs. Jason Sánchez

Peso semipesado: Michael Seals vs. Christopher Brooker

Peso pluma: Robson Conceicao vs. Carlos Ruiz

Peso ligero: Gabriel Flores Jr. vs. Salvador Briceño

Peso ligero: Dmitry Yun vs. "TBA"

Peso superligero: Wilfred Mariano vs. William Flenoy

Peso ligero: Diego Elizondo vs. Sergio Vega

VALDEZ VS SÁNCHEZ EN VIVO: GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN

Canales disponibles: ESPN 2 y Azteca Deportes TV.

Ver aquí ESPN 2: Óscar Valdez vs. Jason Sánchez

Movistar: Canal 482 (SD), Canal 486 (SD) y Canal 506 (SD).

Claro TV: Canal 37 (SD) y Canal 65 (SD)

DirecTV: Canal 625 (SD).

Ver aquí ESPN 2 HD: Óscar Valdez vs. Jason Sánchez

Movistar: Canal 886 (HD) y Canal 741 (HD).

Claro TV: Canal 523 (HD) y Canal 1712 (HD).

DirecTV: Canal 1623 (HD).

Cómo ver Azteca Deportes, Óscar Valdez vs. Jason Sánchez

Azteca TV Deportes por Sky Sports: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Dish: Canal 107 (SD) y Canal 607 (HD).

Azteca TV Deportes por Star Tv: Canal 107.

Azteca TV Deportes por Izzi: Canal 7, Canal 107 (SD) y Canal 807 (HD).

Azteca TV Deportes por Totalplay: Canal 7 (HD) y Canal 107.

Azteca TV Deportes por Cable Sur: Canal 31.

Azteca TV Deportes por Megacable: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Cable Norte (San Luís de Potosí): Canal 3.

Azteca TV Deportes por NRT Monclova: Canal 38.

Azteca TV Deportes por Intercable (Uriangato): Canal 3.

Dónde ver BOXEO EN VIVO en España por DAZN - Primer mes GRATIS

Sigue cada sesión de Moto GP, Moto 2, Moto 3 y Moto E, desde la primera práctica hasta la carrera, en HD, en múltiples dispositivos y exclusivamente en DAZN. ¿Te has perdido algo? Revive los mejores momentos de todas las carreras a la carta. Además, también puedes ver el WorldSBK, la FA Cup, la Coppa Italia, UFC y mucho más.Todos los deportes disponibles en DAZN se pueden ver en un solo paquete por 4,99€ al mes. Además, el primer mes es gratis y puedes darte de baja cuando quieras.