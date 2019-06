Gennady Golovkin vs. Steve Rolls [ONLINE] Fecha, día, hora, canal TV y cartelera de pelea peso mediano de boxeo en el Madison Square Garden

Gennady Golovkin vs. Steve Rolls EN VIVO ONLINE | Hoy, sábado 8 de junio, a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana) el boxeado kazajo volverá a pelear, tras su derrota contra Saúl "Canelo" Álvarez, ante el canadiense en un combate por la categoría peso supermediano. El main card se realizará dentro del ring del Madison Square Garden (MSG) de Nueva York (Estados Unidos). La transmisión de esta pelea de BOXEO se verá EN DIRECTO por el servicio streaming DAZN y el canal DirecTV Sports.

Luego de caer por decisión unánime frente al mexicano "Canelo" Álvarez en septiembre del 2018, Gennady Golovkin regresará al cuadrilátero para recuperar la confianza de los fanáticos que tiene en Kazajistán, Estados Unidos y México. Así, "GGG" quiere dejar muy en claro que todavía tiene cardio para rato en el boxeo. Steve Rolls no será un oponente fácil. Tiene un récord invicto de 19 victorias (10 KO's) y es uno de los grandes púgles de las escena mundial del boxeo. Sin embargo, nunca ha puesto a prueba su poder de nocaut con un rival de la categoría del kazajo.

Cabe mencionar que Gennady Golovkin firmó un contrato por seis peleas con DAZN y tiene mucho por mostrar a pesar de sus ya 37 años. Se habla que rivales como Manny Pacquiao, Floyd Mayweather o el propio "Canelo" Álvarez están en la agenda de posibles rivales a futuro. GGG tiene un récord de 38 triunfos, una derrota y un "no contest" y esta vez no cuenta con ningún título en su poder, por lo que empezará desde cero. Golovkin los perdió en aquella última derrota contra Saúl Álvarez.

Gennady Golovkin ya no contará con el mexicano Abel Sánchez en su equipo. A pesar de esto, asegura tener todo los necesario para imponerse a Steve Rolls en el Madison Square Garden de Nueva York.

"Hay muchas cosas en juego, es mi primera pelea con DAZN, estaré de vuelta en el Madison Square Garden que es como mi segunda casa y será mi primera pelea con Johnathon Banks como entrenador después de un tiempo fuera, es mi regreso y quiero mostrarles que no estoy acabado", expresó Gennady Golovkin.

Gennady Golovkin vs Steve Rolls EN VIVO: Guía de canales TV y streaming

Los derechos de todas las peleas de Gennady Golovkin los tiene DAZN, plataforma streaming online, para todo el mundos, mientras que DirecTV Sports hará una cobertura especial para España, parte de Europa y algunos países de Latinoamérica como Perú, México, Argentina, Colombia y Chile.

Gennady Golovkin vs Steve Rolls EN VIVO: Horarios, país por país

Perú: 8.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (jueves 8 de junio)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (jueves 8 de junio)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Brasil: 11.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

República Dominicana: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (jueves 8 de junio)

Francia: 2.00 a.m. (jueves 8 de junio)

Alemania: 2.00 a.m. (jueves 8 de junio)

Portugal: 2.00 a.m. (jueves 8 de junio)

Holanda: 2.00 a.m. (jueves 8 de junio)

Inglaterra: 1.00 a.m. (jueves 8 de junio)

Gennady Golovkin vs Steve Rolls EN VIVO: Cartelera completa del evento de boxeo

Peso supermediano: Gennady Golovkin vs. Steve Rolls

Peso supermediano: Ali Akhmedov vs. Marcus McDaniel

Peso wélter: Brian Ceballo vs. Bakhtiyar Eyubov

Peso superwélter: Charles Conwell vs. Courtney Pennington

Peso superwélter: Israil Madimov vs. Norberto Gonzalez

Peso mediano: Nikita Ababiy vs. ‘Rival por confirmar’

Dónde ver BOXEO EN VIVO en España por DAZN - Primer mes GRATIS

