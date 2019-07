¡Lo lamenta el Perú! Inés Melchor queda descartada para la Maratón en Lima 2019 por lesión

Lima 2019 | Una mala noticia para el atletismo peruano en los Juegos Panamericanos 2019. La fondista huancavelicana Inés Melchor no podrá participar de la prueba de Maratón, programada para este sábado 27, en la cita deportiva a causa de una lesión en la espalda.



A través de un comunicado, se dio a conocer que los médicos del Centro de Alto Rendimiento de Junín le diagnosticaron a Melchor una radiculopatía L4 – L5 con Dolor Neuropático. Dicho mal le generaba un malestar en el nervio dorsal de la médula espinal.

A raíz de ello, los médicos recomendaron a Inés Melchor que podría agravar su lesión en el caso que compita en la maratón de Lima 2019. Ello generó su decisión de no competir este sábado.

“Me he preparado mucho para correr la Maratón en Lima en el Panamericano, incluso entrené en el extranjero para llegar lo mejor posible, pero lamentablemente el destino otra vez me juega mal, estoy muy triste y decepcionada por no dar una medalla a mi país”, aseguró la actual récord sudamericana de Maratón y una de las cartas fuertes del atletismo peruano.

Nuestra atleta, Inés Melchor, no podrá competir en la Maratón de los @Lima2019Juegos, por lesión. Nuestra querida deportista no pudo recuperase a tiempo. ¡Fuerza @InesMelchorH! pic.twitter.com/4UxFCE7ylt — IPD (@ipdcomunicacion) July 24, 2019

Comunicado del parte médico de Inés Melchor

"En acuerdo con la deportista y por preservar su salud y además empiece a realizarse los estudios pertinentes para diagnostico definitivo y pronta recuperación se recomienda que la deportista evite competencias que puedan agravar la lesión", sentencia el parte médico.



De esta manera, Inés Melchor se quedará con las ganas de poder mejorar su actuación en unos Juegos Panamericanos, luego de que en Toronto 2015 se retiró de la competencia tras sufrir una contractura muscular.

¿Qué otra peruana participará en la Maratón femenina en Lima 2019?

Inés Melchor no era la única carta fuerte que tenía Perú para la Maratón femenina en Lima 2019, ya que también se encuentra Gladys Tejeda, quien buscará llevar los colores blanquirrojos al podio.

¿Cuándo se realizará la maratón en Lima 2019?

La prueba de la Maratón de Lima 2019 tendrá lugar este sábado 27 de julio. En total, tendrá un recorrido de aproximadamente 42.1995 kilómetros y comprenderá cuatro distritos: Miraflores, San Isidro, Lince y el Centro de Lima. En el caso de la maratón para mujeres, está contemplado que inicie a las 8:30 a.m. en el Parque Kennedy de Miraflores.