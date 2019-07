Panamericanos Lima 2019 [EN VIVO] calendario de las pruebas de este miércoles 24 de julio

Lima 2019 [EN VIVO] | Los Juegos Panamericanos 2019 iniciarán este miércoles 24 de julio y hay un par de disciplinas en agenda: el Vóley de Playa y el Balonmano son los primeros deportes que verán la luz en la cita panamericana. Conoce el calendario deportivo en el día 1 y todo sobre los atletas peruanos que estarán.

La máxima fiesta polideportiva de la región vive su primer día y tendrá a la expectativa a los espectadores. Muchos de ellos serán testigos este viernes 26 de la ceremonia de inauguración de Lima 2019, en el Estadio Nacional.

📣Restan 2️⃣ días para el inicio de Lima 2019, es tiempo de apoyar a nuestra dupla de vóley playa femenino: Lisbeth Allcca / Alexandra Mendoza #ArribaPerú 🇵🇪👏 #JugamosTodos

🏟 Estadio Voleibol Playa - Costa Verde, San Miguel (Altura Acantilado Bertoloto) pic.twitter.com/SGSl7jP0Da — FPV.PE (@FPVPE) July 23, 2019

A continuación, no te pierdas los detalles claves del primer día de Lima 2019: sedes de las pruebas, horarios, deportistas peruanos que competirán, canales y cómo conseguir entradas.

¿Qué pruebas habrá en los Panamericanos Lima 2019 el día 1?

MIÉRCOLES 24

Vóley de Playa

Sede: Estadio de Voleibol de Playa (Circuito de Playas de la Costa Verde, San Miguel)

Fase de grupos: inicia 9 a.m.

Rama femenina: Perú vs. El Salvador - 1:10 p.m. (Grupo A)

Rama masculino: Perú vs. República Dominicana - 2:50 p.m.(Grupo A)

Balonmano

Sede: Polideportivo 1 en La Videna

Preliminares femenino: inicia 1:00 p.m.

Rama Femenina: Perú vs República Dominicana - 3:30 p.m. (Grupo B)

¿Qué peruanos competirán en los Panamericanos Lima 2019 el día 1?

Rama femenina de Vóley de Playa en Panamericanos Lima 2019: la dupla conformada por Lisbeth Allcca y Alexandra Mendoza competirá con los colores blanquirrojos. Ellas vienen de terminar en un quinto lugar histórico del Mundial de Vóley de Playa U21, en Marzo. Ambas encabezan el ránking sudamericano sub 20.

Rama masculina de Vóley de Playa en Panamericanos Lima 2019: Bruno Seminario y Gabriel Vásquez será el binomio nacional

En tanto, la Selección Femenina de Balonmano que se encuentra en el grupo B se medirá a República Dominicana. Es importante recordar que la delegación está conformada por: Tiffany Angulo, Derly Gálvez, Karoline Salcedo, Marcela Balarín, Andrea Lizana, Kelly Servat, Ariana Cruz, María Miranda, Angie Vásquez, Camila Delgado, Rosas Porras, Lucía Vílchez, Mariana Díaz y Sara Romero.

¿Qué canales transmitirán los Panamericanos Lima 2019?

A continuación, podrás revisar la guía de canales que transmitirán los Panamericanos Lima 2019 durante su realización. La ceremonia oficial inicia el viernes 26, pero dos días antes se iniciarán algunas pruebas y podrán ser seguidas en vivo. Conoce dónde verlo a continuación.



Perú: Lima 2019, Latina, Movistar Deportes, Latina, Panamericana y TV Perú.

Argentina: TyC Sports y TV Pública Argentina

Brasil: Rede Record

Chile: CNN Chile, CDF, Chilevisión y CDO

Colombia: FOX Sports, Claro Sports y Win Sports

Costa Rica: Repretel

Ecuador: Ecuavisa

Estados Unidos: ESPN Deportes y Univisión

México: ESPN, Claro Sports y Televisa

Paraguay: Tigo Sports y Latele

República Dominicana: Digital 15

Uruguay: VTV y Canal 43

Venezuela: La Tele Tuya

¿Dónde comprar entradas para Panamericanos Lima 2019?

Las entradas para los Panamericanos Lima 2019 pueden ser adquiridas dando clic aquí. Los precios van desde 10 a 50 soles, pero habrán descuentos del 50% para aquellas personas que sufran de discapacidad y sus acompañantes, adultos mayores de 60 años y menores de 18.