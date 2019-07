Inés Melchor envió emotivo mensaje tras quedar afuera de los Panamericanos Lima 2019

Lima 2019| Inés Melchor no podrá participar en los Juegos Panamericanos 2019, por una lesión en la espalda. Un hecho que lamentamos los peruanos y-por su puesto- sus compañeros deportistas. Pese a este duro golpe, la fondista huancavelicana utilizó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje a sus seguidores.

"Estoy decepcionada por no dar una medalla a mi país", con esta frase comienza el mensaje que escribió Inés Melchor en su red social. La fondista se preparó para Lima 2019 y tenía como sueño dejar en alto el nombre del Perú.

"Los que me conocen saben lo importante que es para mí poder representar al país y más si es en una competencia tan importante como los Panamericanos donde somos locales. Hoy, la vida me vuelve a jugar en contra y la frustración de no poder darle una nueva alegría al Perú me apena demasiado. Pero como todo en esta vida, toca darle vuelta a la página lo más rápido posible, pues aún hay cosas importantes por las cuales seguir luchando", señaló la deportista nacional.

Pese a su dolor, Inés agradeció a sus compañeros por su apoyo y pidió seguir trabajando para que el deporte peruano pueda crecer. La atleta aseguró que la lesión es un duro golpe, pero se va recuperar y regresará por todo lo alto.

"Gracias, muchas gracias a mis auspiciadores por todo el apoyo y confianza que me dan, y a todos mis seguidores y amigos que no dejan de enviarme palabras de aliento por esto tan difícil que me ha tocado vivir. Esto no acaba aquí, aún hay metas que cumplir🙏🏻.Ahora toca alentar desde las gradas como un hincha más. ¡¡¡Arriba Perú por siempre!!!", finalizó.

¿Qué otra peruana participará en la Maratón femenina en Lima 2019?

Inés Melchor no era la única carta fuerte que tenía Perú para la Maratón femenina en Lima 2019. Gladys Tejeda es otra de nuestras cartas para ganar llevar los colores al podio.

¿Cuándo se realizará la maratón en Lima 2019?

La prueba de la Maratón de Lima 2019 tendrá lugar este sábado 27 de julio. En total, tendrá un recorrido de aproximadamente 42.1995 kilómetros y comprenderá cuatro distritos: Miraflores, San Isidro, Lince y el Centro de Lima. En el caso de la maratón para mujeres, iniciará a las 8:30 a.m. en el Parque Kennedy de Miraflores.