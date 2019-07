Julissa Diez Canseco se lamenta por no ganar el bronce en Taekwondo

Julissa Diez Canseco, una de nuestras cartas femeninas en Taekwondo, estuvo muy cerca de lograr una nueva medalla para el Perú. Lamentablemente, no pudo cumplir con su objetivo al caer derrotada (14-9) a manos de la colombiana Andrea Ramírez por la medalla de bronce en la especialidad kyurogui (disciplina del Taekwondo) de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Pero, la representante peruana aún sueña con llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ante las cámaras de Latina, Julissa Diez Canseco asumió con mucha tristeza el resultado debido a la ardua preparación que tuvo para poder darle una alegría a los peruanos.

"Es una mezcla de sentimiento. Sobre todo tristeza. Yo quería ganar esa medalla. He entrenado muy duro pero creo que se puede hacer mucho más. Lo que se viene es mucho más grande que son los Juegos Olímpicos", dijo Julissa Diez Canseco para las cámaras de Latina.

Asimismo, la taekwondista admitió que cometió errores y, por ello, la causa de su derrota.

"Son errores de bloqueo, de no poner bien el brazo. Son cosas que no puedo permitir más adelante. Tengo que ver y no fallar en eso. El combate se decide en punto", agregó Julissa Diez Canseco.

DATO: Perú lleva 7 medallas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 (3 de oro, 2 de plata y 2 de bronce).