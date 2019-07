Perú vs Venezuela [Latina en vivo] en directo por Panamericanos Lima 2019

Latina EN VIVO Panamericanos Lima 2019 | Perú vs Venezuela ONLINE vía Movistar Deportes se enfrentarán este domingo 28 de julio, a partir de las 4.00 p.m. (hora de Lima) y 5.00 p.m. (hora de Caracas) en el deportivo Andrés Avelino Cáceres, situado en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, por la tercera fecha de sóftbol de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Marcador EN VIVO Perú 0-0 Venezuela

Sóftbol 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T Perú 0 0 0 0 - - - - - 0 Venezuela 1 0 0 1 - - - - - 2

Previa Perú vs Venezuela

Tras perder sus dos primeros encuentros ante Cuba (15-0) y México (11-0), la selección peruana tiene una última oportunidad para acceder entre los cuatro mejores del hexagonal de sóftbol de los Panamericanos Lima 2019 frente a su similar de Venezuela.

Perú necesita derrotar sí o sí a Venezuela y ganar los siguientes partidos contra Estados Unidos y Argentina para poder clasificar a la semifinales. Hasta el momento, la Bicolor no ha sumado puntos en los Panamericanos Lima 2019.

Venezuela, por su parte, registra una victoria pasa por una situación similar al caer contra Estados Unidos (8-3) y Argentina (1-0). Sin embargo, el nivel de la Vinotinto continúa siendo alto bajo este deporte y, por ello, serán un rival complicado para Perú.

Los Juegos Panamericanos de Lima 2019 son el mayor acontecimiento deportivo de América, con la participación de 6.680 deportistas de 41 países entre el 24 de julio y el 11 de agosto en 61 disciplinas de 38 deportes

A qué hora juegan Perú vs Venezuela EN VIVO Panamericanos Lima 2019 por Latina y La Tele Tuya

Qué canales de TV transmiten EN VIVO Perú vs Venezuela por Latina y Movistar

Dónde se realiza la competencia de Sóftbol 2019 en los Panamericanos de Lima

Con el sóftbol se estrenó en los Juegos Panamericanos el complejo deportivo Andrés Avelino Cáceres, situado en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, entre humildes barriadas del sur de la capital peruana, donde también se celebrarán las competencias de rugby, hockey sobre hierba, béisbol, pelota vasca y waterpolo.

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Perú vs Venezuela

Perú: Diego Riquelme (P), Gonzalo Sakuda (RF), Akira Itokazu (2B), Daniel Ramírez (SS), Kazuo Kawasaki (3B), Sergei Soler (LF), Erick Higa (1B), Fabricio Pando (C), Jerico Yagui (DH) y Kenny Kina (CF).

Plantilla de Perú: Eyzer Mujica, Erick Higa, Kina Kenny, Gonzalo Sakuda, Akira Itokazu, Daniel Ramírez, Jerico Yagui, Aldo Oyakawa, Kazuo Kawasaki, José Jara, Fabricio Pando, Sergei Soler, Diego Riquelme, Francisco Guzmán, César Ynouye.

Entrenadores: Exiquio Echarte, Kento Maeda, Adrián Méndez, José Luis Riera y Eduardo Shiroma.

Venezuela: Maiker Pimentel (P), Herwins Querales (LF), Engelber (LF), Rogrlio Sequera (RF), Manuel Contreras (PH), Luiger Pinto (1B), Rafael Flores (C), Jorge Lima (2B), Carlos Carreño (3B) y Erick Urbaneja (DH).

Plantilla de Venezuela: Herwins Querales, José Solorzano, Luis Colombo, Manuel Contreras, Jorge Lima, Luiger Pinto, Engelber Herrera, Carlos Carreño, Edward Rogers, Rogelio Sequera, Erick Urbaneja, Carlos Ucero, Carlos Ojeda, Rafael Flores y Maiker Pimentel.

Entrenadores: Marlon José Pérez, Luis Gerardo Russo y Omar José Vechionacci.

Calendario de partidos de Perú en Sofbol de Panamericanos Lima 2019

Jueves 25 de julio: Perú 0-15 Cuba

Sábado 27 de julio: México 11-0 Perú

Domingo 28 de julio: Perú vs. Venezuela; hora: 4.00 p.m. (Lima) - 5.00 p.m. (Caracas)

Lunes 29 de julio: Perú vs. Estados Unidos; hora: 4.00 p.m. (Lima)

Martes 30 de julio: Argentina vs. Perú; 6.00 p.m.

Calendario de partidos de Venezuela en Sofbol de Panamericanos Lima 2019

Jueves 25 de julio: Venezuela 3-8 Estados Unidos

Sábado 27 de julio: Argentina 1-0 Venezuela

Domingo 28 de julio: Perú vs. Venezuela; hora: 4.00 p.m. (Lima) - 5.00 p.m. (Caracas)

Lunes 29 de julio: Venezuela vs. México; hora: 1.00 p.m. (Lima) - 2.00 p.m. (Caracas)

Martes 30 de julio: Venezuela vs. Cuba; hora 10.00 a.m. (Lima) - 11.00 a.m. (Caracas)