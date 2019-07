México vs Paraguay [EN VIVO] fútbol femenino por los Panamericanos 2019

México vs. Paraguay EN VIVO ONLINE | equipos se enfrentan este miércoles 31 de julio por la segunda fecha del Grupo A del fútbol femenino que se disputa por los Juegos Panamericanos Lima 2019. El encuentro se realizará desde el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y comenzará a las 10:00 a.m. (hora peruana). El encuentro será transmitido por la señal de Latina, Movistar TV y también de ESPN, sin embargo, Líbero.pe tendrá el minuto a minuto de todo el encuentro, para que no te pierdas un solo detalle del cotejo.

México vs. Paraguay se enfrentarán en un partido no apto para cardiacos, pues ambas selecciones darán todo de sí por tratar de escalar hasta la semifinal de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Cabe señalar que el triunfo de cualquiera de los dos equipos, lo pone muy cerca de la siguiente ronda, sin embargo, quien no logre alcanzar la victoria tendrá que conformarse con esperar otros resultados, sacar la calculadora y rezar por avanzar a la siguiente fase.

Los equipos son fuertes. Paraguay viene de empatar sin goles ante una de las selecciones que se posiciona como favorita del torneo: Colombia, esto es algo que le puede dar algo de tranquilidad, sin embargo, no pueden bajar la guardia, esto pues México es una selección de temer, y creerse superior es algo que no está permitido.

Por su parte el cuadro mexicano llega a este encuentro con la moral en alto, pues pudo derrotar a su similar de Jamaica con goles de Verónica Corral y Kiana Palacios, es así como las mexicanas tienen chance de posicionarse como las mejores cuatro en caso ganen este encuentro ante Paraguay.

