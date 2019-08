Lima 2019: la razón de la descalificación de José Carlos Mamani en marcha atlética

Cara y cruz. Mientras Kimberly García alzó la medalla de plata en la prueba femenina de Marcha Atlética 20 km, la otra esperanza peruana ni siquiera pudo acabar la prueba masculina de los Panamericanos Lima 2019.

José Carlos Mamani no pudo seguirle el ritmo al pelotón de arriba, pero no por ello no esforzó en su búsqueda de remontar y así darle una medalla al Perú.

Ahora bien, el deportista de 19 años cometió cuatro infracciones (levantar mucho la rodilla) durante el recorrido, límite de faltas en la competición, y lo retiraron de la pista en el kilómetro 14.

Tras quedar descalificado, el fondista puneño se detuvo en una baranda de metal y se lo notó visiblemente afectado por no poder acabar la marcha atlética 20 km.

Posteriormente, llegaron sus entrenadores darle el apoyo necesario en esta situación y, acto seguido, retirarse del evento.

El podio de la prueba masculina de Marcha Atlética 20 km

El ecuatoriano Brian Pintado se llevó la medalla de oro en la prueba masculina. El brasileño Caio Oliveira ganó la de plata y el guatemalteco José Barrondo la de bronce.