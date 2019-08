Daniella Rosas conquista el oro en Surf de Lima 2019 y clasifica a Tokio 2020 [VIDEO]

La surfista Daniella Rosas sumó 7.43 puntos (Ola 1: 7.43; Ola 2: 6.50) conquistó la sexta medalla de oro para el Perú en la final del torneo Surf Open Femenino de los Panamericanos de Lima 2019 tras vencer a la ecuatoriana Dominica Barona, con 12.50 (Ola 1: 7.27; Ola 2: 5.23 ), en la playa del Complejo Deportivo de Punta Rocas y, gracias a esta marca, también se clasificó a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Daniella Rosas luchó hasta la última ola y tuvo la mejor recompensa en los Panamericanos de Lima 2019. La ecuatoriana Dominica Barona había sacado una clara ventaja de 12.50 puntos tras registra 5.23 (Ola 2) y 7.27 (Ola 3) como sus mejores marcas. Restaban tres minutos para culminar la competencia del Surf Open Femenino. Hasta ese entonces, las mejores marcas de Daniella eran de 6.50 (Ola 1) y 3.43 (Ola 2) y en total tenía 9.93. Es decir, necesitaba más de 6 puntos.

Y para la última Ola, la 6, Daniella Rosas logró un excelente hit y sumó 7.43 cuando restaban dos minutos para culminar la competencia. Así, Daniella logró remontar al registrar 13.93 en su puntuación total sobre los 12.50 de la ecuatoriana Dominica Barona y consiguió llevarse la medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

¡Con esta ola de 7.43, Daniella Rosas asegura la medalla de oro para el Perú en Open femenino! @liberoperu pic.twitter.com/36Fvf59LNA — Roger Silva (@RogerMartinSR) August 4, 2019

Gracias a esta presea dorada, Daniella Rosas también sacó el boleto para participar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El emotivo abrazo con su madre.

Otro Oro para Perú! Daniela Rosas se queda con la medalla en shortboard y clasifica a Tokio 2020! Arriba Perú, siempre!!! pic.twitter.com/OAi4yybMqe — Alexandra Hörler (@alexandrahorler) August 4, 2019

Daniella Rosas y sus palabras por el oro en Lima 2019

Daniella Rosas celebro con mucha emoción la conquista de la presea dorada en los Panamericanos de Lima 2019.

"Me he sentido súper fuerte, con muchas ganas, en mi cancha. No dejé que nadie me la bajara, el público es espectacular, se siente cada vibra, estoy súper feliz", expresó Daniella Rosas luego de ganar la prueba de Surf Open Femenino en los Panamericanos de Lima 2019.

"He estado soñando esto desde que supe que iban a estar los Panamericanos, me siento bien, no te puedo explicar lo que siento ahorita, es tener a tu público, a tu familia apoyándote", agregó.

Perú suma 6 medallas de oro en Panamericanos Lima 2019

Daniella Rosas (Surf Open Femenino) es la sexta representante del Perú en obtener medalla de oro en los Panamericanos de Lima 2019 tras Gladys Tejeda (Maratón), Christhian Pacheco (Maratón), Diego Elías (Squash), Natalia Cuglievan (Esquí Acuático) y Piccolo Clemente (Longboard).

Tras el triunfo de Daniella Rosas, la delegación peruana suma 22 medallas (6 de oro, ) en lo que va de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Presidente Martín Vizcarra felicita a Daniella Rosas por la medalla de oro

"Otra alegría más para el país en Lima 2019, de la mano de Daniella Rosas con la medalla de oro en Surf. ¡Daniella eres Orgullo Peruano!", escribió el Presidente de la República del Perú.