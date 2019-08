Lima 2019: Leroy Burrel asegura que el estadio de atletismo de Lima es mejor que el de EE.UU

Lima 2019 | Leroy Burrel, ex atleta y medallista olímpico, se encuentra en nuestro país y tras su visita al nuevo Estadio Atlético de Lima afirmó que es de mejor nivel que el de EE.UU.

Leroy Burrel, no llegó solo puesto que también vino en compañía del mítico plusmarquista, Carl Lewis, ambos quedaron muy sorprendidos con los nuevos complejos de la Videna, desviviéndose en elogios y considerando que no tienen nada que envidiar a los de otros países.

"Lo visitamos esta mañana y me quedé muy sorprendido" manifestó Burrel, en la conferencia de prensa que dieron junto con Lewis a su llegada, vale recalcar que llegaron con un grupo de atletas a los cual dirigen.

Participación de la delegación peruana en el Estadio Atlético

Este miércoles se llevó a cabo la primera jornada del atletismo en el Estadio Atlético de la Videna, en dos los peruanos que nos representan en esa disciplina tuvieron una discreta participación

Los primeros en inaugurar la noche de la delegación peruana fueron Triana Alonso y Andy Martínez, en la prueba de 100 metros, ambos quedaron últimos en sus respectivas categorías.

Por otro lado, Kimberly Cardoza que participó en 400 vallas, rompió el récord nacional con un tiempo de 58.04, pero eso no fue suficiente para poderse meter en la recta final.

Thalía Valdivia y Gladys Machacuay tampoco tuvieron su mejor noche y a pesar de que mejoraron sus récords personales quedaron en las últimas posiciones de la competencia.

Finalmente llegó la participación del atleta huancaíno, José Luis Rojas, que participó en la carrera de 5 mil metros planos y quedó en el sexto lugar en la categoría, asimismo lanzó algunas declaraciones a tomar en cuenta.

“Me falto más velocidad. Eso se logra entrenando en zonas llanas, aproximadamente a 1000 metros sobre el nivel del mar. He estado entrenando en Huancayo a 3.200 metros sobre el nivel del mar, pero hacerlo a menor altura me ayudaría mucho para el remate final, lo que precisamente me faltó hoy. Estaría más aclimatado y más veloz”.