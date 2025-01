¿Qué hacer si se me adormecen las manos?, por el Dr. Luis Cotillo

Hoy quiero abordar una consulta frecuente que me realizó una paciente: "Tengo un adormecimiento en las manos, ¿qué puede ser?". Este síntoma es más común de lo que parece y puede estar asociado a diversas causas, pero lo primero que debemos descartar es la compresión del nervio mediano, una condición conocida como síndrome del túnel carpiano. Este problema afecta principalmente a personas que realizan movimientos repetitivos con las manos o pasan muchas horas usando computadoras o dispositivos móviles.

El síndrome del túnel carpiano suele manifestarse con adormecimiento, hormigueo o debilidad en los dedos, especialmente del pulgar al anular. Un detalle importante a tener en cuenta es que muchas personas con este problema suelen sacar el brazo fuera de la cama al dormir, buscando aliviar la incomodidad. Si este es su caso, es posible que esté experimentando una compresión del nervio mediano en la muñeca. Este nervio es responsable de la sensibilidad y el movimiento en una parte importante de la mano, y su compresión prolongada puede empeorar los síntomas si no se trata a tiempo.

Es importante no ignorar el adormecimiento en las manos, ya que podría ser un indicio de problemas más serios si no se trata a tiempo. Recuerde que la salud de sus manos es fundamental para sus actividades diarias, desde trabajar hasta disfrutar de sus hobbies. Si tiene estos síntomas, no espere a que empeoren: consulte a un especialista para recibir el tratamiento adecuado y prevenir complicaciones.