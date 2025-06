Funcionó el intercambio para los Rangers: Chris Kreider se va a los Ducks, a cambio de la joven promesa de la NHL

Este jueves 12 de junio los rumores llegaron a su fin, porque se confirmó el intercambio icónico entre Rangers y Ducks. El atacante de mayor antigüedad de los New York, Chris Kreider renunció a su cláusula de no intercambio para consolidar el acuerdo del traspaso de la joven promesa de la NHL, Carey Terrance. Luego de 12 temporadas, el jugador de hockey sobre hielo se unirá a los Anaheim Ducks para la temporada.

Asimismo, en el traspaso, los de California tuvieron que soltar no solo a su atacante, sino también a una combinación de selección de Tercera Etapa. Por otro lado, los Rangers dejaron a una selección de Cuarta Ronda para el Draft 2025. "Chris ha sido parte integral de algunos de los momentos más emblemáticos de la historia de los Rangers, incluyendo el establecimiento de múltiples récords de la franquicia y su contribución a la clasificación del equipo para la final de la Copa Stanley de 2014", mencionó Chris Drury, presidente de los New York Rangers.

Momentos de Chris Kreider en los Rangers de las NHL

El delantero debutó con los New York Rangers en los playoffs del 2012, y desde la fecha consolidó un espacio en el plantel de los Azulitos (The Blueshirts) durando 13 temporadas sin modificación; ya que, en su última contrato de 7 años, tenía una cláusula de no intercambio. Kreider acumuló 582 puntos en 883 partidos de las temporadas oficiales, mientras que, en los encuentros de postemporada, llegó a 48 goles y 28 asistencias.

El presidente de los Rangers dio a conocer que el delantero no pertenecerá al equipo.

Cabe resaltar que, durante la temporada, los Rangers no lograron a clasificar a los playoffs, quedando quinto en la tabla de la Conferencia Este por debajo de los Montreal Canadiens, sin poder acceder al comodín. Asimismo, tuvieron un cambio repentino de entrenador, con el despido de Peter Laviotte, reemplazo por Mike Sullivan desde el 2 de mayo.

Carey Terrance, nueva incorporación de los Rangers para la NHL

El jugador de 20 años se ha convertido en una de las flamantes figuras de la NHL, ya que, ha representado a Estados Unidos en torneos internacionales, obteniendo reconocimientos con su selección, puesto que consiguió medallas de oro en los Campeonatos Mundiales Juveniles del 2024 y del 2025; como en el Campeonato Mundial Sub-18 en el 2023. Esta promesa, en su temprana edad, fue capitán de los Erie Otters de la Liga de Hockey de Ontario, en su anterior equipo, lo cual, su desempeño y goles, le permitió fichar por los Ducks en la segunda ronda del Draft de la NHL en 2023.