Dota 2 EN VIVO | Infamous Gaming vs Team X, duelo de peruanos por los cuartos de la Minor 2019 [Hora - Canal - Twitch]

Infamous Gaming, organización peruana de Dota 2, sostendrá un duro juego frente al Team X este jueves 4 de abril (2.00 p.m. - hora / vía Twitch) por los cuartos de final de la zona de América Latina. El objetivo es llegar a la última etapa para poder pelear por el cupo directo a la próxima Minor de OGA Dota PIT de Croacia. Asimismo, el ganador del mencionado torneo también tendrá el cupo para participar en la Major de Disneyland Paris.

Tras confirmar su presencia en el WSOE 6 de Las Vegas, Infamous Gaming buscará primero derrotar a sus compatriotas del Team X en un "Best of Three" (Bo3) de eliminación directa para seguir soñando con llegar a la Minor de OGA Dota Pit de Croacia. Al no contar con llave de perdedores, tendrán que mostrar lo mejor de sus "strats" para seguir en carrera porque si pierden quedarán fuera de la competencia.

El vencedor del choque entre Infamous Gaming y Team X se medirá al ganador de llave conformada por Pacific eSports (Bolivia) y el siempre peligroso SG e-sports (Brasil), que se enfrentarán este mismo 4 de abril. También otras partidas interesantes entre Thunder Predator-Midas Club y TLC Gaming-Gorillaz Pride.

Todas las partidas podrán observarse en vivo y directo a través de las plataformas Twitch y YouTube.