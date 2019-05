League of Legends: Tencent y Riot Games están desarrollando versión para celulares de LoL

Tencent Holdings Ltd de China y la unidad de Riot Games en EE.UU. estaría desarrollando la versión para móviles de League of Legends. Tencent quiso capitalizar al máximo LoL y para ello le ofreció a Riot crear la versión para celulares años atrás, la empresa americana rechazó la oferta en ese momento.

A pesar de ello, Tencent igual desarrolló su propio juego para móviles similar a LoL, "Honour of Kings" para China. Esto fue lanzado en noviembre del 2015 y se volvió una de las más grandes ganancias en juegos de estilo MOBA.

Las tensiones con Riot Games no quedaron alli, las relaciones empeoraron cuando "Honour of Kings" tuvo versión para mercados occidentales llamado "Arena of Valor" en 2016 y 2017. Este juego fue considerado un fracaso porque no conectó con el público extranjero.

Con 3 juegos de estilo y jugabilidad similar, aunque con personajes diferentes, League of Legends tiene mayor alcance con más de 10 años. Si tuvieran un torneo de versión para móviles, LoL sería la copa mundial mientras que "Honour of Kings" la copa de Asia.

LoL obtuvo ingresos de $1.4 mil millones el año pasado, aunque se redujo un 21% con respecto al año anterior según la información de datos Statista. "League of Legends no lo está haciendo tan bien como antes y necesita un nuevo camino para generar dinero, especialmente considerando que es el único juego de Riot Games" dijo Gu Tianyi analista de Newzoo con base en Amsterdam.

Una nueva versión móvil atraería más jugadores asiáticos, ya que tienen una tendencia a los videojuegos para celulares. Los jugadores occidentales prefieren utilizar pcs de escritorio y consolas para tener un juego más sofisticado. Los juegos móviles representaron el 57% de los ingresos por videojuegos en China en 2018, pero solo el 36% en el mercado de los Estados Unidos, según Newzoo.

Un "League of Legends" móvil también permitiría a Tencent y Riot organizar más competiciones internacionales. Establecieron una empresa conjunta llamada Tengjing Sports en enero para ejecutar torneos de deportes electrónicos y comercializar productos relacionados con League of Legends.

Las fuentes que han brindado información sobre el desarrollo del juego están en el anonimato porque el proyecto es confidencial. El portavoz de Tencent declinó comentarios sobre el tema. Los representantes de Riot Games tampoco han respondido sobre esta información. Tencent compró acciones mayoritarias de Riot en 2011 y las compró totalmente en 2015.

Con un mercado de móviles saturado por el género MOBA, League of Legends tendría que ser revolucionario para mantenerse en el rubro de celulares. La fuente de esta información llega gracias a Reuters, puedes leer más aquí. No te olvides de seguir la fanpage de Líbero esports para enterarte las últimas noticias de League of Legends y otros juegos.