Lil sobre la región CIS: "son muy jóvenes y no se lo toman en serio"

Dota 2 tiene su últimos torneos en este mes de junio, Ilya "Lil" Ilyuk participará con Winstrike en Starladder Ukraine Minor S2. En una entrevista hecha a la web china MAX+, gracias al equipo Winstrike, pudo dar a conocer varios momentos de su vida y su preparación para esta la Minor de Kiev. La entrevista fue hecha por Yuhui Zhu.

- Después de salir de Navi, estuviste buscando y formando equipos constantemente ¿Esta experiencia te ayudo a crecer en algo?

Esa experiencia fue una total perdida de tiempo, pude estar mejor sin hacerlo. Eso me consumió mucho tiempo y fue un retroceso en mi carrera profesional. Lo único que me enseño fue cómo funcionan los esports, contratos y que la organización significa todo. Formar un equipo random o jugar competitivamente sin una organización no es una opción.

- Tu estabas buscando equipos por Twitter ¿Cómo fue que entraste a Winstrike?

Me puse en contacto con Jaroslav Komkov, CEO de Winstrike, y él me presento a Masha, el manager del equipo. Entonces, solo espere por mi prueba.

- ¿Cómo te sientes en Winstrike? ¿Hay química con tus compañeros? ¿Crees que fue fácil que tus nuevos compañeros te dejen unirte?

Yo estoy muy feliz al firmar por Winstrike. Hablar sobre la química con el equipo todavía es muy temprano, pero puedo decir que en el escenario actual me siento cómodo con los chicos y puedo ver que ellos sienten eso.

- Hablemos sobre el pasado, cuando te describiste a ti mismo en Twitter, tu te consideraste ser un grosero en las redes pero eso ya quedó en el pasado ¿Qué sientes sobre las cosas del pasado? ¿Puedes hablar de cómo te sientes ahora sobre tu salida de VP y Navi?

La gente no siempre entiende mis declaraciones porque hubo algunos casos en el pasado. Desde entonces las personas me miran negativamente y a lo que digo. No importa cuanto tiempo pase y lo que hice, la comunidad siempre me verá como alguien tóxico, egoísta e intolerable. Hablando sobre VP y Navi, no puedo decir que mis sentimientos están resueltos y me he dado cuenta de cómo eran las cosas, pero puedo decir con seguridad que no tengo nada de nadie. No quiero vivir de ello.

- El último noviembre, te disculpaste con tus antiguos compañeros de VP por las peleas pasadas ¿Qué fue lo que te hizo disculparte en ese momento? ¿Te reconciliaste con alguno de ellos?

Ese fue un momento donde me mandaban muchos mensajes directos a mi correo pidiéndome que me disculpe públicamente con VP y la comunidad. Yo no puedo decir que NO me sentía culpable por lo que sucedió. No he arruinado la vida de alguien tanto como se arruinó la mía, pero no puedo negar el hecho de que estaba equivocado muchas veces y que esas disculpas no iban hacer daño, así que me disculpé. No he visto a nadie de VP desde ese momento y tampoco hemos hablado sobre ello. De todos modos, yo supongo que ellos todavía guardan algunos sentimientos sobre mi.

- Esta es la primera que clasificas a la actual temporada DPC ¿Piensas ganar uno de los cupos o cuáles son tus expectativas?

Obviamente, estamos apuntando al TOP 2 de la Minor. Creemos que con un buen desempeño en la Major podremos tener una oportunidad al TI. Creo que podemos manejarlo, con el nuevo parche todos los equipos están al mismo nivel.

- Después del último Major/Minor empiezan las clasificatorias al TI 2019 ¿Te sientes confiado para clasificar? ¿Qué equipos presentan mayores desafios en la región CIS?

Es difícil evaluar el nivel de los equipos y su confianza. Muchos de ellos están de vacaciones y los veremos recién en las clasificatorias. Si Gambit falla en EPICENTER, ellos jugarían las clasificatorias y serían nuestros rivales más grandes. No creo en otros equipos.

- Hablando de la región CIS ¿Cuál crees que es la característica más fuerte de la región?

Tenemos muchos jugadores fuertes y talentosos en CIS, pero ellos son muy jóvenes y no se lo toman en serio, esa es la característica de nuestra región. Muchos de estos jugadores nunca llegará a la escena profesional. Si hablamos de equipos, hay una competencia seria entre equipos, pero cada uno de ellos es bastante inestable.

Actualmente el equipo Winstrike se encuentra en Kiev, Ucrania, lugar donde se jugará la Minor Starladder Ukraine. No te olvides de seguir la fanpage de Líbero esports para enterarte las últimas noticias de Dota 2, CSGO, LoL y otros juegos.

EL DATO

El penúltimo torneo del DPC 2018-19 será jugado desde el 12 al 16 de junio, el equipo Anvorgesa representará a Sudamérica.