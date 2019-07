CSGO: NiP es acusado por no pagarle a sus jugadores desde el 2013

Counter Strike es uno de los esports que cuentan con mayor apoyo a nivel profesional, junto con DotA 2 y LoL, a pesar de esto las polémicas entre jugadores y equipos no son algo ajeno a este popular título.

Esta vez le toco el turno a NiP, popular equipo europeo que ha sido acusado por Robin 'Fifflaren' Johansson, ex jugador del equipo, que indica que la organización tiene deudas pendientes no solo con él, si no con varios jugadores. Además, indica que durante el tiempo que se encontró jugando en la organización esta le prohibió contar con sponsors propios y no le pagaba el dinero que estos debían ganar gracias a las marcas que auspiciaban a la organización.

Incluso indica que la organización sueca les obligaba a firmar un permiso para que estos pudieran tener novia.

Un oscuro pasado

Anteriormente, NiP ya había tenido problemas como organización, incluso recordemos que los antiguos dueños del equipo, fueron llevados a juicio y destituidos del cargo por no pagar diversas deudas a los jugadores. Deudas, que hasta ahora no han sido pagadas.

Johansson indicó que, al igual que él, Christopher ‘GeT_RiGhT’ Alesund, Patrick ‘f0rest’ Lindberg y Richard ‘Xizt’ Landstrom, son jugadores que aún no han recibido pagos correspondientes al 2013, año en el que NiP se anotó la histórica racha de 87-0.

Durante el año 2013, Ninjas in Pijamas consiguió campeonar en 26 torneos, increíblemente el único premio que recibieron los jugadores fue el de Dreamhack Winter 2013, torneo en el que quedaron segundos. Mientras tanto, los dueños se quedaban con el dinero de los auspiciadores, y de la mercancía. Pero estos jugadores no han sido los únicos afectados también jugadores como Anders Blume, Mikhail "Maikelele" Bill, Joona "natu" Leppanen, entre otros también han sido perjudicados por el equipo sueco.

I remember after attending Dreamhack 2014 major with NiP, the old CEO told me I shouldn't get as much stickers money as the rest because I'm the new boy. Back then I accepted it because it was my first pro team and felt like I didn't have to much to say about it.