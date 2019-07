CSGO: como Liquid se volvió en el mejor equipo del mundo

Team Liquid es una de las organizaciones más grandes dentro del mundo de los esports, y uno de los juegos donde más triunfos ha conseguido, aparte de DotA 2, es CSGO. Pero no todo siempre fue color de rosa para el equipo del caballo blanco, y es que durante más de un año se encontró siempre en la sombra de Astralis, otro de los equipos más poderosos dentro de la escena.

Pero, como después de estar tanto tiempo siendo el segundo lugar, Team Liquid logró posicionarse como el mejor equipo del mundo y coronarse campeón de IGS Season 2.

El año de la casi victoria

2018 hubiera sido un gran año para Team Liquid, y es que lograron llegar a 5 finales de IGS (Intel Grand Slam), pero no consiguieron la victoria en ninguna de ellas, incluso fueron derrotados en las dos últimas por su eterno rival, Astralis. En conclusión, el equipo norteamericano no se caracterizaba principalmente por su consistencia dentro de los campeonatos. De hecho, los únicos torneos que Liquid logró conquistar fueron cs_summit 2 y SuperNova Malta 2018, torneos donde no participan necesariamente equipos altamente competitivos y que no se encuentran al nivel de Liquid.

2019 daba inicio y las cosas no parecían mejorar para Team Liquid, y es que nuevamente se vieron superados por Astralis en el Blast Pro Series: Sao Paulo 2019, todo pintaba para que la hegemonía persistiera, pero al parecer esta derrota fue la gota que derramó el vaso.

Un giro de 180º

El mes de diciembre fue muy importante dentro del roster de Liquid, y es que grandes cambios se hicieron dentro de este. Primero el equipo del caballo blanco inició negociaciones con MIBR, que concluyeron el 21 de ese mes y donde TACO y Zews, el coach, fueron cambiados por Stewie2K, además el día siguiente haría oficial el reclutamiento de adreN como nuevo coach del equipo.

Retomando el 2019, ya se habían jugado 4 torneos importante del año, y aunque Liquid no había conseguido ningún título, incluso había perdido 2 finales ya ese año, ambas de la BLAST Pro Series, se notaba un cambio en la actitud del equipo y en su juego.

El caballo se impone en el Derby de IGS

Era 5 de mayo del presente año, y Liquid se encontraba nuevamente en una gran final, esta vez el torneo era Intel Extreme Masters Season XIV - Sydney, y el rival era Fnatic, equipo al cual venció en una intensa final por 3-2. Todo parecía cambiar para el equipo, pero nuevamente caería en una final recordando los fantasmas del pasado, el torneo en sí sería cs_summit 4, y el verdugo fue Team Vitality.

Pero los grandes se ven en las peores situaciones y eso fue lo que le pasó a Liquid, y es que después de esta derrota vendría el segundo título grande de la temporada. Liquid se coronó en DreamHack Masters Dallas 2019 tras vencer 2-1 a ENCE. Pero a pesar de estas sólidas victorias, el público aún no los tenía muy en cuenta y es que en los torneos en los que campeonó no participaron varios equipos Tier 1, como Na`vi o el mismo Astralis.

Luego, llegaría el torneo donde Liquid demostró que no era simplemente suerte lo que los había posicionado como el equipo favorito para conseguir el título de IGS Season 2.

El torneo en sí fue ESL Pro League Season 9: Finals, evento donde se enfrentaría en cuartos de final a su bestia negra, Astralis. Finalmente, Liquid se impondría 2-1. En la siguiente ronda vencería 2-0 a mousesports y en la final se impondría contra G2 Esports 3-1, convirtiéndose en el primer equipo de Norteamérica en campeonar en Europa y quedándose a un paso de campeonar en IGS Season 2.

El último lugar a conquistar era Alemania, específicamente Colonia, lugar donde se llevaría a cabo ESL One: Cologne 2019, torneo donde gran parte del público esperaba ver la revancha de Astralis y Liquid, pero no podría ser y es que el equipo danés caería en semifinales contra Team Vitality. Por su parte, Liquid vencería a otro de los favoritos Na`vi, para luego imponerse 3-1 contra Team Vitality, coronándose campeón del torneo y de IGS Season 2 en el periodo de dos meses. Logrando así el récord del título más rápido de Intel Grand Slam de la historia.

¿Cómo Liquid se volvió en el rey del CSGO?

Liquid es un claro ejemplo de superación y persistencia, y es que después de estar tanto tiempo a la sombra de grandes equipos y siendo la burla del público por sus constantes segundos puestos, consiguió dejar todo eso de lado y posicionarse como el equipo sensación de la temporada.

Analicemos cuáles fueron los factores que lograron este gran cambio en el equipo del caballo.

El cambio que necesitaban

Sin duda una de las razones más importantes para la dominación de Liquid en el circuito y para su renacimiento fue la inclusión de Stewie2K por TACO, Y no es que el jugador brasileño sea un mal jugador, pero es que, si lo comparamos con el norteamericano, este último tuvo muchas mejores actuaciones en los diferentes torneos en los que participo a diferencia de TACO que siempre quedaba relegado a puesto más bajos individualmente hablando.

Sumado a esto, TACO y Stewie2K muestran estilos de juego muy diferentes el uno del otro. Por un lado, el ex integrante de Liquid era un jugador que jugaba mucho más ayudando al equipo, mientras que el actual integrante del caballo es un jugador mucho más agresivo. Agresividad que ayudó mucho al equipo en diferentes ocasiones, como por ejemplo en el tercer mapa contra Astralis en ESL Pro League Season 9: Finals.

Pero hay algo más que Stewie2K tiene y que ayudó mucho al equipo. La mentalidad de campeón y es que el jugador campeonó con Cloud 9 en ELEAGUE Major: Boston 2018, esto sin duda ayudó a que los jugadores se sintieran campeones incluso antes de conseguir los títulos.

Finalmente, está el factor del idioma, y es que Stewie2K es oriundo de Estados Unidos y maneja perfectamente el inglés, lo que facilitó mucho la comunicación con sus compañeros a diferencia de TACO que es de Brasil y no habla inglés fluido.

Un coach influyente

Los coachs en CSGO pareciera que no tuvieran mucha influencia dentro de sus jugadores, pero eso no es tan cierto como parece y el claro ejemplo es adreN, coach de Liquid que entró después de la salida de zews del equipo, en palabras de sus jugadores. “AdreN es una especie de jugador que siempre intenta dar palabras de aliento a sus jugadores y que rindan en el más alto nivel".

El a diferencia de muchos, cuando su equipo se encuentra ganando no da palabras tan alentadoras, si no que siempre exige más, y cuando el equipo no se encuentra en su mejor momento, brinda palabras de apoyo, buscando que sus jugadores saquen lo mejor de ellos. Algo bastante curioso del jugador que hasta su experiencia en Team Liquid, no había entrenado a ningún equipo pero que con sus estrategias y actitudes logró que Liquid se encuentre en su mejor momento.

La importancia de la autoconfianza y un rendimiento alto

Y es que como en todos lados, la confianza que se tiene uno mismo es muy importante para el crecimiento individual y grupal. Y esto se notó en muchos jugadores de Team Liquid, siendo uno de los más resaltantes nitr0, que durante el 2018 fue de los que peor rendimiento tuvo quedando siempre en últimos lugares en los rankings individuales, pero que en el 2019 mejoró completamente equilibrando de manera perfecta comunicación con skills.

Algo que también demuestra el alto nivel en el que se encontraban los jugadores de Liquid es la cantidad de MVPs que consiguieron durante el año. Y es que, si bien durante el año pasado Astralis consiguió 8 MVPs, 7 de estos fueron para un solo jugador dev1ce, mientras que en Liquid, ELiGE ganó 2 y Twistzz ganó 1, eso demuestra que no solo Nitr0 y Stewie2K se encuentran a gran nivel, si no que todo el equipo ha elevado de manera significativa su habilidad.

Amantes del peligro

Una de las características, durante todo el año de Team Liquid fueron las constantes veces en las que lograron victorias en escenarios donde las derrotas parecían ser inminentes. Como olvidar la final de la ESL Pro League Season 9 - Finals donde Twistzz logró la victoria en un 1 vs 3 y alargó el mapa a un tiempo extra donde finalmente Liquid obtendría la victoria y el título. Y así como este, podemos encontrar múltiples enfrentamientos de 1 vs x en el año.

Comparación entre Liquid y Astralis

Aunque no parezca, ambos equipos se parecen más de lo que uno creería y es que antes de que Astralis tuviera su época dorada pasaron por muchos torneos donde quedaban en semifinales, al igual que Liquid. Pero cuando empezaron a ganar torneos ya no había quien los parara, pero a diferencia de Liquid, Astralis ha conseguido consagrarse en un Major, algo que hasta ahora el equipo norteamericano no ha logrado.

Por otro lado, el ingreso de nuevos talentos ayudó a que ambos equipos saquen lo mejor de sí, en Astralis fue el ingreso de Magisk, mientras que en Liquid fue la inclusión de Stewie2K.

Por último, tenemos el factor táctico, ambos son equipos con grandes estrategias y con gran conocimiento de los mapas competitivos, dominan muy bien casi todos los mapas y no se amilanan cuando se trata de jugarle a un equipo en un mapa en el que saben que son inferiores.

¿Estamos en la era de Liquid?

Quizás a muchos le sorprenda la respuesta, pero la verdad es que no. Todavía no nos encontramos en la era del equipo del caballo, y es que es cierto que nadie puede negar que Liquid ha dominado la escena en los últimos 6 meses, pero aún no logra estar a la altura del mejor Astralis, que dominó la escena por 1 año completo, además de conquistar varios torneos fuera de IGS, además de un Major, algo que Liquid todavía no ha logrado.

La única manera en la que podemos decir que nos encontramos en la era de Liquid es que mantenga ese nivel durante lo que queda del año, ganando los diversos campeonatos que tenemos por delante y coronándose con la Major de Berlín que es la más cercana a jugarse.

No hay duda, Liquid se encuentra en su mejor momento, y esto lo reafirmó después de coronarse en Intel Extreme Masters Season XIV - Chicago, y ahora a punta a coronarse en la Berlín Major para demostrar que son el mejor equipo del año, ¿Lo logrará?.