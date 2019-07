Esports: desarrolladoras de videojuegos de EE.UU. se adaptan a las nuevas medidas chinas

China es una, por no decir la más importante, región que aporta gran número de jugadores a diversos esports a nivel mundial. Y aunque esto suena muy beneficiosos para los desarrolladores de videojuegos en Estados Unidos, no lo es tanto para el gobierno chino. Es por eso que el año pasado Tencent, gigante de las comunicaciones en China, le hizo un pedido muy inusual a Riot Games, empresa encargada de desarrollar League of Legends.

Tencent pidió a los desarrolladores americanos que insertaran en los juegos, un sistema que permita rastrear cuantas horas ha estado el usuario dentro del juego para qué después de dos horas, expulse al jugador. Todo esto y más se reveló en un artículo escrito por Los Angeles Times.

Riot no fue la primera empresa en verse obligada a incluir este peculiar servicio, anteriormente Epic Games, creadores de Fortnite y en la que Tencent cuenta con gran influencia, tuvo que trabajar en un sistema de rastreo similar al que está desarrollando Riot Games. En el siguiente artículo les contaremos como se inició este problema y las consecuencias de estas peculiares medidas que esta tomando el gobierno chino.

China combate la adicción

Tencent es una de las empresas chinas tecnológicas más grandes a nivel mundial, además de contar con grandes influencias dentro del mercado norteamericano. Este es el inicio del problema.

China actualmente esta enfrentando un adicción masiva a los videojuegos, esto lo sabemos gracias a las noticias que reportan frecuentes muertes en diferentes cibercafés chinos. Frente a este problema, el gobierno chino ha presionado a Tencent para que estos tomen cartas en el asunto. Es de esta forma que surgieron ideas como la creación del sistema de rastreo o el registro nacional para poder jugar vídeo juegos.

Y si bien, se entiende el problema contra el que el gobierno chino está batallando, las medidas que han decidido implementar son más que cuestionables.

Limitan a las desarrolladores americanas

En el 2020, China implementará un sistema de crédito social. Sistema que permitirá rastrear cosas como el crédito bancario con el que la persona cuenta o el tiempo que este pasa jugando videojuegos. El detalle es que para que los desarrolladores chinos puedan crear este sistema se llego a un consenso donde indica que los desarrolladores estadounidenses no podrán adquirir datos mediante técnicas invasivas. Técnicas que han estado utilizando durante los últimos años.

China toma la sartén por el mango

Blizzard fue una de las primeras empresas en verse obligadas a limitar el tiempo que los jugadores pasaban jugando sus títulos. Inició limitando el tiempo en 2 horas de juego, pero desde hace seis meses incremento el tiempo de juego permitido de 2 a 3 horas. Aunque, los usuarios podían evadir este sistema únicamente con la creación de varias cuentas. Desde el 2020 esto ya no sera posible debido a la implementación del sistema de crédito social.

Riot y Epic Games han sucumbido a la presión de Tencent y el gobierno chino. Múltiples empresas han mostrado su rechazo a las medidas tomadas por los creadores de LoL y Fortnite respectivamente, pero se entiende que ambas compañías no quieran perder acceso a uno de los mercados más grandes en lo que vídeo juegos ser refiere.

Solo es cuestión de tiempo para que este sistema llegue a los servidores chinos. A partir de ahora los jugadores tendrán que tener mucho cuidado, ya que ahora toda su información personal estará a disposición de las autoridades chinas.

Todavía no hay indicios de que Tencent y Riot quieran implementar este sistema en otras regiones del mundo, pero no hay duda que el gobierno chino ha tomado una decisión muy cuestionable en lo que a privacidad se refiere. No te olvides de seguir la fanpage de Líbero esports para enterarte las últimas noticias de Dota 2, CSGO, LoL y otros juegos.