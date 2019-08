Videojugador peruano requiere apoyo para jugar importante campeonato en Brasil

Líbero Esports pudo entrevistar al jugador peruano del equipo FURY, ‘Keath’, quien estará participando en el torneo Overwatch Contenders 2019 Season 2. En esta oportunidad nos cuenta sobre sus inicios en este MOBA-Shooter, las dificultades en el camino, sus logros y más de este popular videojuego en todo el mundo.

Entrevista a Keath jugador profesional de Overwatch

Líbero Esports: Bienvenido a Libero Esports, cuéntanos un poco de ti ¿Cuál es tu nombre y cómo se te conoce?

Keath: Mi nombre es Junnior Abad Gamboa y me conocen como ‘Keath’.

Líbero Esports: Eres jugador profesional de Overwatch, explícanos en qué consiste el juego.

Keath: Overwatch es un juego ‘shooter’ de 6 contra 6 que revolucionó los esports porque la gente está acostumbrado a Dota 2 y CS:GO, que son 5 contra 5, combinando disparos con poderes volviéndose un ‘MOBA-Shooter’ y es muy divertido.

Líbero Esports: ¿Cómo es la escena competitiva de Overwatch a nivel mundial?

Keath: Está rompiendo los estándares mundiales, ya que tienen una liga profesional en la cual tienes que pagar un cupo que inicialmente costó $20 millones. Creo que actualmente está unos $60 millones. Por lo que es muy difícil que una empresa mediana pueda adquirir uno de estos, pero Blizzard está apostando a lo grande en la Overwatch League para expandir y crear su propia marca. Y lo está logrando.

A nivel de Sudamérica y regional tenemos la Overwatch Contenders, que son premios de $100,000 dólares cada tres o cuatro meses, y es donde actualmente yo participo.

Líbero Esports: ¿Participas en algún equipo peruano?

Keath: No, mi organización es australiana pero mi equipo es sudamericano. Así que se podría decir que llevamos la bandera de Australia por la organización, pero jugamos dentro de Overwatch Contenders Sudamérica.

Líbero Esports: ¿Desde cuándo juegas Overwatch?

Keath: Desde que salió, hace aproximadamente cuatro años.

Líbero Esports: ¿De dónde eres?

Keath: Yo soy natal de Piura y conocí Overwatch cuando estaba dejando de jugar Dota, yo jugaba Dota hace mucho tiempo. Durante mi transición de dejar Dota por seguir estudiando, llegué a las cabinas donde jugaba y todos estaban descargando el Open Beta de Overwatch y les encantó a todos, era una locura total.

Me enamoré del juego completamente y le di la oportunidad. Jugaba entre 15 y 16 horas porque estaba de vacaciones en la universidad. Creo que esa frecuencia con el juego me hizo quererlo mucho, pero me tomó por sorpresa (que era la primera vez) que por jugar un juego tenía que pagarlo.

Lamentablemente, en ese momento no tenía buenos recursos. De las 23 personas que empezamos, solo yo lo compré porque ahorré como dos semanas. El juego requería mejores PCs y conexión de las que había en Piura, jugaba con 40 fps y 200 de ping.

Líbero Esports: ¿Cómo decidiste dejar Piura y venir a Lima?

Keath: Me gustó mucho el juego y un día jugando ranked, uno de los chicos de Elite Wolves me invitó a jugar con un grupo de amigos. Yo pensé que solo era eso y luego de jugar como una semana me dijo: "Bienvenido a Elite Wolves, queremos que juegues para nosotros". Yo jugaba Dota, yo sabía lo que era Elite Wolves. Cuando me dijeron que había un torneo en Octubre que era la MasGamers lo pensé. Mi plan inicial era venir a jugar solo para la Lima Gaming Festival en el 2016 y cuando estuvimos ganamos $1200 dólares. Fue la primera vez que gané un premio en mi vida y decidí darme una oportunidad.

Líbero Esports: Desde ese momento te dedicaste casi al 100% en hacer crecer tu carrera en Overwatch, pero ¿Qué otras actividades realizabas?

Keath: Desde el 15 de septiembre del 2016 he dedicado mi 100% a Overwatch. Obviamente no he tenido los recursos para jugar, divertirme y tratar de conseguir algo, sino que ha sido una transición muy dura entre no tener para comer hasta no tener dónde jugar fue muy duro para mi. Se podría decir que luego de tres años he podido conseguir algo de estabilidad con el juego, puedo ganar algo con Overwatch para pagar mis estudios. La meta es poder terminar mis estudios y crearme un futuro en los esports.

Líbero Esports: ¿Qué estudias?

Keath: Traducción e interpretación.

Líbero Esports: Como me dices en Perú no se ha desarrollado mucho este juego y participas bajo un equipo australiano, pero en estos momentos tienes un problema urgente que debes solucionar.

Keath: Sí, lo que pasa es que nuestros pagos no funcionan como los sueldos. Nuestros pagos son cada tres o cuatro meses, entonces debes adecuarte a eso. Y como ya les conté actualmente pago mis estudios, el departamento donde vivo y otros gastos. Tenemos un viaje - Keath y su equipo - a Sao Paulo para poder participar de los Playoffs de la Overwatch Contenders. Me ha sacado de cuadro y no estoy preparado económicamente para afrontarlo.

Líbero Esports: El viaje sería para disputar la etapa final de Overwatch Contenders que es el torneo más importante de Sudamérica.

Keath: Sí, además Contenders es la puerta a lo más profesional. Aparte clasificas a dos torneos uno a finales de agosto y otro en diciembre, en donde los campeones de cada región clasifican a la ‘Gauntlet’: que es el torneo de campeones que se juega en Alemania o Estados Unidos y los equipos se enfrentan por regiones. Y es en donde los representantes de los clubes de la Overwatch League están observando a los mejores jugadores de las regiones.

Líbero Esports: Entonces asistir a la Overwatch Contenders y quizás ganarlo, llegando a competencias de mayor nivel, te permitiría mostrar tu talento y llegar a la Overwatch League.

Keath: Sí, es el sueño de cada jugador el poder mostrarte frente a estas organizaciones de alto nivel y también es un logro económico porque los premios son mucho más altos.

Líbero Esports: ¿Cómo podemos apoyarte para que tu viaje a Sao Paulo sea posible?

Keath: Para poder apoyarme pueden enviarme una donación a las siguientes cuentas bancarias.

