The International: OG, réquiem por un sueño

OG es liderado por Johan 'N0tail' Sundstein, quien asumió la posta como capitán tras la intempestiva salida de su compañero, capitán y entonces mejor amigo Tal 'Fly' Aizik y de Gustav 's4' Magnussson. Estas salidas forzó al equipo a un cambio radical para poder participar en las clasificatorias para The International 2018.

OG nació con un impresionante éxito siendo el primer equipo que ganó cuatro Majors para el 2017, pero siempre tuvieron problemas cuando participaban en The International. Durante su primera participación en el 2016 quedaron en puesto 9 - 12vo, en el 2017 subieron al 7-8vo puesto; siendo uno de los equipos favoritos para campeonar.

The International 2018

OG fue forzado a jugar las clasificatorias abiertas para The International 2018 tras la salida de Tal 'Fly' Aizik y de Gustav 's4' Magnussson a Evil Geniuses; con muy poco tiempo para buscar reemplazos vieron en Topias 'Topson' Taavitsainen, un jugador muy bueno y rankeado pero sin experiencia profesional, como una luz de esperanza para el equipo. El siguiente reemplazo sería el joven Anathan 'ana' Pham quién brillaría nuevamente junto a este roster tras un año sabático.



Y como último 'reemplazo' N0tail insistió en que sea el hasta el momento coach y stand-in, Sébastien 'Ceb' Debs, quien completara la alineación de manera oficial. Sébastien se convirtió en el pilar del equipo, brindando apoyo moral y analítico al equipo pero, sobretodo a N0tail quien estaba muy dolido por la salida de Fly.

OG empezaría su carrera por las clasificatorias abiertas con éxito, pasando a las regionales cerradas junto a Wind and Rain. Con la moral en alto, esta segunda fase clasificación fue pan comido para ellos. No perdieron un solo encuentro en la fase de grupos y en los playoffs solo Wind and Rain logró sacarles un encuentro en cada serie; logrando la clasificación.

¿Este sería el año de OG? Imposible, pensaban muchos, quienes tras el pobre desempeño en las ediciones habían perdido la fe en el equipo y que con estos cambios a último minuto sería todavía peor.

Durante la fase de grupos lograron pasar a la Upper Bracket, pero al quedar cuartos, les toco enfrentarse a VGJ.Storm quien quedó primero en el grupo opuesto; sorprendiendo a muchos al ganar la serie.

La siguiente ronda los puso frente a Evil Geniuses en un serie de infarto que llegó al tercer juego, sobretodo por la tensión entre Fly y N0tail, la victoria sería para OG.

La Gran Final

PSG.LGD, se recuperó eliminando 2 - 0 a Evil Geniuses en la final de Lower Bracket y avanzaron a la Gran Final, nuevamente contra OG. En ese momento nadie se imaginó lo que pasaría a continuación; en una Gran Final al mejor de 5 que no llegaba al quinto juego desde Alliance vs NAVI en el 2013.

La versatilidad y capacidad de adaptación de OG, fue el arma más fuerte que tuvieron durante todo el torneo. Habiendo vencido a PSG.LGD en la serie anterior, ya conocían bien los puntos débiles gracias a su experiencia y el gran análisis de Ceb. Una final que quedaría inmortalizada en la historia de Dota 2 y en el documental True Sight.

The International 2019

El camino de OG en este Dota Pro Circuit, tampoco ha sido fácil, se tomaron un merecido descanso durante la primera parte al no participar en la DreamLeague Season 10 y The Kuala Lumpur Major.

Tras su 'regreso', una de las estrellas del equipo decidió tomar otro descanso, ana, dejaría el equipo temporalmente. Con una alineación debilitada por el prolongado descanso y la salida de ana, el nivel del equipo decayó muchísimo, y se evidenció en The Bucharest Minor.

Lo mismo vivieron hasta la MDL Disneyland Paris Major, en donde lograron su pico en este Dota Pro Circuit al quedar en el 5-6to puesto, pero todavía no aseguraban la clasificación. Eso vendría en otro gran reto durante la EPICENTER Major.

N0tail enfermó durante los playoffs y tuvieron que recurrir a Sockshka para reemplazarlo en partidas de eliminación. Jugaron contra Evil Geniuses y Team Secret, sorpresivamente eliminaron a ambos equipos, pero sus antiguos PSG.LGD los eliminaría.

Quedando en el 7-8vo puesto consiguieron solo 270 puntos por la penalidad al utilizar un stand-in; asegurando a duras penas la invitación a The International 2019. Ahora le toca a OG ponerse nuevamente aprueba, ¿logrará levantarse nuevamente desde sus cenizas?.

