TI9: conoce que jugadores buscarán campeonar por segunda vez

Un dato curiosos ha sucedido a lo largo de la historia de The International desde que su primera edición se realizara en el 2011. Sucede que, desde ese año, ningún equipo o jugador ha logrado campeonar en dos ocasiones en el torneo más grande de Dota 2.

En la siguiente nota, repasaremos a los 14 jugadores que tienen la posibilidad de convertirse en el primer jugador en lograr 2 veces seguida alzarse con la égida.

OG

En esta ocasión, hemos decidido agrupar a 5 jugadores en uno solo. El vigente campeón de The International, OG, buscará - con los mismos jugadores - campeonar en Shanghái. De es forma se convertiría, en el primer equipo en lograr alzarse dos veces con la égida.

Esto volvería a sus 5 jugadores bicampeones de The International.

Puppey

Clement "Puppey" Ivanov consiguió su primer TI en el año 2011 junto con NAVI, y si bien en los dos eventos siguientes logró llegar a la final la victoria no estuvo de su lado. Este 2019, al mando de Team Secret, busca su segunda égida.

S4

Gustav "s4" Magnusson consiguió campeonar por primera vez en el 2013 con el equipo de Alliance. Este año buscará la gloria junto al equipo de Evil Geniuses, al que pertenece desde el 2018.

Sumail

El joven de 20 años, que consiguió la égida con 15, buscará nuevamente alzarse con la gloria más grande que el Dota 2 puede otorgarle a un jugador. Nuevamente como el mid del equipo de Evil Geniuses.

ppd

Peter "ppd" Dager, consiguió la Égida junto con Sumail en el 2015. Ahora, muy lejos de casa, buscará consagrarse como el primer jugador en conseguir dos vece la Égida. Esta vez como capitán de Ninjas in Pyjamas.

El antiguo Liquid

Un hecho muy curioso ocurrió durante la recta final del DPC. Team Liquid, campeones de The International 2017 y que no había realizado ningún cambio en su equipo desde entonces, anunciaba que MATUMBAMAN sería separado del equipo y en su lugar entraría W33.haa. El ex Team Liquid, se iría a Chaos Esports.

Si Team Liquid, no hubiera realizado este cambio, todo el equipo original estaría buscando el bicampeonato. Ahora, Team Liquid con W33.haa buscará el bicampeonato, mientras que MATUMBAMAN buscará su segunda égida junto a Chaos Esports.

14 jugadores buscarán nuevamente llegar a la gloria este año ¿Alguno lo logrará?

