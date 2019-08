TI 2019: Team Secret, los mejores del Dota Pro Circuit

Secret ha conseguido liderar la tabla del segundo DPC de Dota 2, con un puntaje de 14400, superando a Virtus pro. Puppey y compañia han podido dominar varios torneos, ganando 2 Majors demostrando un nivel de ejecución de estrategias y habilidad impecables. Repasemos a uno de los equipos más fuertes de Dota 2, que retumba entre muchos fanáticos como finalista del The International 2019.

El maestro del draft: Puppey

Clement "Puppey" Ivanov es uno de los jugadores más veteranos de Dota 2, incluso ha participado en todos los The International que se han creado. Ganó TI 2011 con el equipo Natus Vincere, cuando se presentó por primera vez el juego. Tras este logro, llegó a 2 finales más sin poder ganarlas y hasta el momento sigue buscando su segunda corona en el magno evento del juego.

Puppey ha estado en Secret desde su creación. Clement tiene un pool de estrategias muy variado, donde casi todos los personajes de Dota 2 están disponibles en sus jugadas. Tanto así, que hubo una época que Techies (héroe con casi nula presencia en torneos) fue llevado al estrellato por su equipo.

Hablando de su último DPC 2018-19, tras unos cambios de jugadores pudo encontrar nuevamente a Zai en un gran nivel y al joven carry Nisha, una de las promesas del dota polaco. La versatilidad que también les ofrece Yapzor y MidOne han sido determinantes para que Secret pueda mostrar otras combinaciones en finales importantes de este año como las Majors.

La complejidad de Secret

FOTO: ESL One Katowice 2019

Uno de sus puntos fuertes del equipo, es prepararte para lo que eligen y al final terminen sacando un héroe guardado. Eso ha pasado en varias ocasiones, la más recordada es Bounty Hunter (Zai) que lo juegan de offlaner, lo transforman en un carry roamer que causa destrozos en los minutos iniciales. Le funcionó al equipo 3 veces y tiene 100% de victoria.

Leshrac es otra de sus cartas del triunfo, lo jugaron 12 veces en diferentes roles y han conseguido 100% de victorias. Otros de sus héroes sin ninguna partida perdida en los últimos 6 meses son Batrider, Clockwerk, Tusk, Natures's Prophet y Naga Siren. En los momentos adecuados aparecen y agarran por sorpresa al rival.

Si bien tienen héroes que brillan en la partidas correctas, sus cartas más conocidas por jugador son: Monkey King y Outworld Devourer (MidOne); Enigma, Lion y KotL (Yapzor); Phantom Assassin, Sven y Spectre (Nisha); Bane, Abaddon y Oracle (Puppey); Batrider, Tidehunter y Sand King (Zai).

El estilo de Secret en las partidas son conocidas por su marcada disciplina al momento de conseguir objetivos. Las rotaciones por el mapa son al unísono y conocen muy bien a sus compañeros, confiando siempre el uno del otro en las jugadas de mayor riesgo. Su dominio en mid game se nota mayormente por todo el dominio logrado tras sus movimientos en la batalla.

La maldición del campeón TI

FOTO: Aegis de los campeones / Dota 2

Desde que se jugó el primer The International 2011, hasta la fecha ningún jugador ha podido levantar el trofeo por 2 ocasiones seguidas. A punto de lograrlo estuvo Puppey, ha llegado a 3 finales y solo ganó en una de ellas. Si bien ha participado en todos los torneos mundiales, todavía no puede conseguir poner su nombre por segunda vez en el Aegis de los campeones.

El equipo ha ganado los torneos The Chongqing Major y MDL Disneyland Paris Major. Han ganado otros torneos importantes en la temporada como PVP Esports Championship, ESL One Hamburg 2018, Katowice 2019 y Birmingham 2019. El año de Secret ha sido brutal con los torneos, y esto puede jugarle un poco en contra para llevarse el mundial. Otra de las maldiciones es que el favorito o #1 del mundo no se lleva The International, pero esto fue desmentido cuando Alliance ganó TI3.

Uno de los favoritos actuales para llevarse el torneo más grande en esports. Todos los equipos del torneo tienen en la mira al mejor equipo del mundo, esto le puede costar mucho porque todos sus oponentes van a estudiar al milímetro sus jugadas, Puppey y compañía tendrá que preparar nuevos métodos para este The International 2019.

