TI9: Infamous consigue robarle un empate a Evil Geniuses

Infamous Gaming y Evil Geniuses se enfrentaron en un intenso duelo que determinaría si el equipo peruano conseguía un lugar en la llave superior o Evil Geniuses los alejaría de ese objetivo para ellos ubicarse ahí.

En la siguiente nota, te contamos todo lo que ocurrió en este intenso duelo del tercer día de la fase de grupos.

En esta primera partida, Infamous quizo sorprender a la escuadra norteamericana con una elección de héroes un poco inusual. Decidieron pickear un Huskar (K1) y un Kunkka (Chris Brown). Lamentablemente, los jugadores no tuvieron el impacto esperado, y se vieron sometidos por el poderío de Evil Geniuses, los cuales también se habían guardado un as bajo la manga: el pick de Ancient Aparition para (Sumail).

Finalmente Lifestealer (Artezzy) y Ancient Aparition (Sumail) inclinaron la balanza hacia su lado consiguiendo la victoria en 36 minutos.

Un dato curioso es el logro conseguido por Sumail, el cual se ha convertido en el primer jugador en llegar a los 1000 kills en la historia de The International.

SumaiL becomes the first player to score 1000 Kills at The International. Congrats. #TI9 pic.twitter.com/B7auP2vMZb