Dota 2 | Abed se va de Fnatic y DuBu es liberado ¡Conoce a sus reemplazos!

El roster shuffle continua con la salida de Abed 'Abed' Yusop y Kim 'DuBu' Doo-young de Fnatic, quienes no renovaron contrato y fueron reemplazados por el Nuengnara '23savage' Teeramahanon de 17 años y el experimentado Kam 'Moon' Boon Seng.

Fnatic tuvo una buena temporada en el pasado Dota Pro Circuit clasificando a todas las Major. Sin embargo, los resultados en los tres últimos eventos no fueron buenos.

El equipo quedó último en las dos últimas Major y fue eliminado de The International 2019 en la primera ronda de Lower Bracket tras ser vencidos por Team Liquid, quienes se enfrentarían a los actuales y únicos bicampeones del mundial de Dota 2, OG.

Ahora el equipo apuesta por el talento del joven de tan solo 17 años en la posición de Hard Carry, 23savage, quien demostró su talento como Hard Carry con Team Jinesbrus durante las clasificatorias del Sudeste Asiático.

Además completan la alineación con el ahora exjugador de Mineski, Kam 'Moon' Boon Seng, quien será el reemplazo de Abed en la línea de medio.

"Me gustaría agradecer a Fnatic y a todos por creer en mi. He disfrutado y aprendido mucho en los últimos dos años. Fue un placer ser parte de este equipo y estaré siempre agradecido por la oportunidad. Les deseo buena suerte en sus futuros esfuerzos" dijo Abed en el comunicado tras elegir no renovar contrato con Fnatic.

Con esta salida los roles del equipo se han ajustado ligeramente. Anucha 'Jabz' Jirawong dejará el rol de carry para regresar a ser support, Moon quedará en la linea de medio mientras que Daryl Koh 'Iceiceice' Pei Xiang y Djardel 'DJ' Mampusti se mantendrán como offlaner y soft support respectivamente.

La formación de Fnatic para la temporada del Dota Pro Circuit 2019-2020 es la siguiente:

1) Nuengnara '23savage' Teeramahanon

2) Kam 'Moon' Boon Seng

3) Daryl Koh 'Iceiceice' Pei Xiang

4) Djardel 'DJ' Mampusti

5) Anucha 'Jabz' Jirawong

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)