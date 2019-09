Dimitri Vegas & Like Mike crean equipo de esports

La casa productora Smash The House fundada por lo DJs Dimitri Vegas & Like Mike han anunciado la creación del equipo Smash esports el cual competirá en diferentes juegos siendo uno de sus principales pilares Counter Strike.

Es por esto que, días después de anunciada la creación del equipo, se dio a conocer que el roster de NoChance será parte del equipo oficial de Counter Strike de Smash esports. El único jugador de NoChanche que no se unió a Smash esports fue Thomas "Thomas" Utting.

En su lugar entró Pavle "maden" Bošković.

De esta forma, el roster del equipo queda conformado por :

Mikail "Maikelele" Bill

Kevin "kRYSTAL" Amend

Jesse "zehN" Linjala

Martin "STYKO" Styk

Pavle "maden" Bošković.

Jonatan "Devilwalk" Lundberg (Coach)

Dimitri Vegas & Like Mike es un grupo belga de música electrónica conformado por los hermanos Dimitri y Michael Thivaios. El grupo se fundó en el 2007 y desde ese entonces se han convertido en uno de los referentes más importantes de la música electrónica a nivel mundial.

En el 2010 el dúo de hermanos decidió fundar Smash The House, un sello discográfico con el cual han decidido crear el equipo

“I’m incredibly excited by this new adventure. Anyone who knows me, or follows me online, will know that I’m a dedicated gamer. Although I’ve committed my life to music, gaming was there from my earliest memory. So, to be able to formulate this organization and turn a dream of mine into a reality within the e-sports world is a project I am 100% committed on. We’re going to do some truly amazing things in the world of e-sports with this organization!”

"Estoy muy emocionado por esta nueva aventura. Cualquiera que me sigue sabe que soy un gamer dedicado. Así como la música, los juegos son uno de mis primeros recuerdos. Entonces poder crear esta organización y convertir un sueño en realidad dentro del mundo de los esports es un proyecto con el que estoy 100% comprometido. Vamos a hacer algo realmente increíble con esta organización"