Dota 2 | NAVI y Vici Gaming estarán en One Esports Singapore

Este año solo tendremos dos torneos pertenecientes al DPC 2019-20. Es por eso que muchas organizaciones externas a Valve se han puesto las pilas para este año realizar sus torneos con la mayor cantidad de equipos Tier 1 disponibles antes de que empiecen las clasificatorias a las Majors y Minors y ningún equipo pueda participar.

Esta vez ha sido ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapor el que ha añadido a su torneo dos equipos que en el último The International dieron mucho de que hablar.

💥Everybody, please welcome the sixth invited team at @oneesportsgg Dota 2 World Pro Invitational Singapore: @natusvincere



🗓️ December 20-22

🇸🇬 Singapore - Indoor Stadium

💰$500,000#onesingapore #pgl #dota2 pic.twitter.com/BYDRY8PTDS