Dota 2 | Fade y Sccc se unen a Team Aster

Continua el shuffle de equipos de Dota 2 tras finalizar la temporada 2018-2019 del Dota Pro Circuit. En esta ocasión es Team Aster quienes anuncian por su cuenta de weibo cambios en su alineación, uniéndose al equipo Pan 'Fade Yi junto a Song 'Sccc' Chun.

Team Aster cambia su alineación tras una temporada del Dota Pro Circuit bastante infructuosa. A pesar de que lograron participar tanto en The Kuala Lumpur Major como en The Chongqing Major sus resultados no fueron buenos, quedaron últimos en ambas competencias.

La sorpresa

El anuncio de estos cambios sorprenden ya que Pan 'Fade' Yi había anunciado su retiro de Dota 2 profesional tras dejar Vici Gaming con mucho ruido y drama. Resulta que después de todo solo se retiraba de Vici Gaming.

Como recordamos Fade jugó para Vici Gaming durante The International 2019, en donde el equipo llegó al Top 6 del mundial de Dota 2 en donde su recorrido fue truncado por Team Secret.

Sccc y Newbee

Song 'Sccc' Chun deja Newbee tras 4 años de jugar para la organización en la que inició su carrera como jugador profesional de Dota 2. Comenzó jugando para Newbee.Young en el 2015, pero fue transferido a la escuadra principal en setiembre del 2016 y es en donde jugaba hasta ahora.

Este año tampoco llegó a clasificar a The International junto a esta organización, no lograron si quiera llegar a las clasificatorias regionales; razón por la cual Newbee tomó bajo sus alas a los exjugadores de Forward Gaming.

Newbee vs Infamous en The International 2019

Los que se van

Por otro lado, los jugadores que dejan el equipo son Liu 'Kamma' Chang y el veterano Fu 'Q' Bin, Todavía no hay detalles sobre su salida, ni sobre a qué equipo se unirán para el siguiente Dota Pro Circuit.

Estas son las posiciones actuales del equipo:

Pos 1 - Song 'Sccc' Chun

Pos 2 - Kee 'ChYuan' Chyuan Ng

Pos 3 - Lin 'Xxs' Jing

Pos 4 - Ye 'BoBoKa' Zhibiao

Pos 5 - Pan 'Fade' Yi

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)