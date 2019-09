¡¡¡9pasha deja Virtus Pro y se va a NAVI!!!

Como cada año, cada vez que termina The International, los equipos buscan realizar cambios en su alineación para poder llegar a la nueva temporada con mayores posibilidades de conseguir un cupo al siguiente The International.

Ningún equipo o jugador había dado un golpe al tablero anunciando un cambio realmente grande. El día de hoy, todo fue diferente. Virtus Pro, una de las escuadra más importantes del mundo, anunció que 9pasha, offlaner del equipo, fue separado de la escuadra.

Roman Dvoryankin, manager del equipo, compartió un post donde lamentaba la salida del jugador.

"Pasha is a true veteran and one of the most respected players of CIS Dota. I can hardly imagine VP without him. We are endlessly grateful for Pavel’s contribution to our success and wish him the best of luck in Na’Vi."

"Pasha es un verdadero veterano y uno de los jugadores más respetados de CIS. Dificilmente puedo imaginar un VP sin él. Estoy enteramente agradecido con la contribución de Pavel y le deseo la mejor de las suertes en Na'Vi"