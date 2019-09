Dota 2 | Black se perderá el inicio del DPC 2019-20

Dominik “Black^” Reitmeier, ex jugador de Infamous Gaming, se perderá el inicio del DPC 2019-20 tras conocerse que sufrió una lesión en el húmero durante una pelea que realizó durante el último día de transmisión de The International 2019 a cargo de Moonduck TV.

El evento, conocido como Moonduck Jungle Jam, es una transmisión alternativa a cargo de Moonduck TV. Black, al no ser invitado al stream oficial de The International, asistió como invitado al evento de Moonduck que se realizó en Denver, Colorado.

"Black entró al área de los fanáticos. Ahí un chico con una camiseta de Liquid, que estuvo parado en primera fila todo el día, se da cuenta que Black tiene gran cantidad de músculos y le dice "deberíamos pelear en vencidas". Black le dijo "esta bien"." contó Zyori durante la edición 153 del podcast Trent & Zyori.

A través de su cuenta de Twitter, Black no dio muchos detalles sobre su lesión

streaming break till monday. got a doctors appointment. will update you guys after.