Leyendas del Dota 2 chino se unen para entrenar a jóvenes talentos

Tras el final de The International 2019, se esperan muchos cambios de jugadores y roster en diferentes equipos de Dota 2. El legendario equipo Old Boys, conocido por tener leyendas entre sus filas, ha hecho un anuncio importante al querer entrenar a jóvenes talentos del popular MOBA.

Old Boys apoyando la sangre nueva de Dota 2

El equipo de veteranos Old Boys, tiene entre sus filas a los jugadores más conocidos de la región china en Dota 2. Entre sus miembros están varios ganadores de The International o que formaron parte de varias ediciones. El equipo en sí ya no compite o participa en clasificatorias, ahora está siendo una casa para jugadores retirados de dota. En un anuncio vía weibo, han decidido cambiar sus planes con miras a entrenar los nuevos y jóvenes talentos, guiándolos hacia adelante en Dota 2.



En la imagen aparecen los 10 miembros del equipo Old Boys de Dota 2. | Foto: Weibo Old Boys

Jugadores como Jiang ‘YYF’ Cen, Chen ‘Zhou’ Yao, Gong ‘ZSMJ’ Jian y Zhang ‘Mu’ Pan, por nombrar algunos nombres han decidido formar entre 1 a 2 equipos jóvenes. El objetivo de ellos es proporcionarles una plataforma para jugadores habilidosos que quieran intentar jugar competitivamente y sangre nueva quierar emerger en la escena china de Dota 2.

La publicación indica que están buscando jugadores de 7500 MMR+ en las posiciones del 1 al 3 (hard carry, midlaner y offlaner), y 7200 MMR+ en las posiciones 4 y 5 (support y hard support).

Por ahora no se han anunciados jugadores para su equipo, en la publicación de Weibo explican que están buscando nuevos talentos mediante la creación de partidas y selección de encuentros. Estas partidas serán narradas y transmitidas, más detalles llegarán en el futuro.

Tras la sequía de mundiales ganados en China (el último ganado fue por Wings Gaming en 2016) es buen momento para buscar y formar un nuevo equipo de jóvenes talentos. Será estupendo observar el ascenso de nueva promesas en el dota chino y deseamos que otras regiones traten de imitar el apoyo de la sangre nueva en los esports.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en Youtube, Twitch y Facebook.

Además no olvides inscribirte a la Aorus League que será transmitida por Libero esports. Inscríbete en el siguiente link.

(Redacción: Anthony "Chuwaca" Palomino)