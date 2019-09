CSGO | GuardiaN deja Faze y anuncia su regreso a NAVI

Hace una semana, se hizo oficial la salida de Danylo "Zeus" Teslenko del equipo ucraniano NAVI. El día de hoy, mediante su cuenta oficial de Twitter, la organización de Ucrania hizo oficial el regreso de Ladislav “GuardiaN” Kovács quien ocupará el lugar que Zeus dejó.

