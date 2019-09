[VIDEO] Counter Strike | Mira las mejores jugadas del mítico GeT_RiGhT

Esta semana una triste noticia llegó por parte de Ninjas in Pyjamas, el mítico jugador Christopher "GeT_RiGhT" Alesund ha anunciado su retiro definitivo del competitivo de CSGO.

Así se anunció mediante un comunicado compartido por las redes sociales del equipo sueco.

Once a Ninja, always a Ninja.

Thank you for everything, @GeT_RiGhT



A new chapter for Christopher Alesund: CS:GO Roster Updatehttps://t.co/54yLIMPTaU pic.twitter.com/2KeCiAEUds — Ninjas in Pyjamas 🇸🇪 (@NiPGaming) September 26, 2019

Tributos a Get Right

GeT_RiGhT es uno de los jugadores más queridos por la comunidad. Es por eso que hemos decidido, desde Libero esports, traerles los mejores videos tributos que hemos encontrado navegando por la web.

¿Quién es Get_Right?

Si no eres un jugador tan fanático de la escena competitiva de CSGO quizá no conozcas a GeT_RiGhT pero este jugador viene competiendo de manera profesional desde el 2007. Ese año empezó en el equipo de Begrip Gaming y, obviamente, era Counter Strike 1.6. Después estuvo rondando por múltiples equipos hasta que en el 2012 entro a Ninjas in Pyjamas para la escuadra de CSGO.

Desde ese entonces no se cambiaría de equipo y sería uno de los emblemas no solo del equipo si no también del juego.

El remplazo de GeT_RiGhT

Ninjas in Pyjamas no tiene tiempo que perder si quiere clasificar a la primera Major del 2020. Es por eso que, ya anunció al remplazo de Christopher "GeT_RiGhT" Alesund. Se trata de Simon "twist" Eliasson, ex jugador de Fnatic que estuvo inactivo durante el último mes.

De esta forma la organización sueca queda conformada de la siguiente manera:

1. Patrik “f0rest” Lindberg

2. Fredrik “REZ” Sterner

3. Jonas “Lekr0” Olofsson

4. Nicolas “Plopski” Gonzalez Zamora

5. Simon “twist” Eliasson

Coach: Faruk “pita” Pita

