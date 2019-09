¡VOLVIERON! Evil Geniuses compra el roster de Counter Strike de NRG

Evil Geniuses hace un inesperado regreso a Counter-Strike: Global Offensive. La organización norteamericana anunció hoy que tras 'extensivas negociaciones' logró adquirir tanto a los jugadores de NRG Esports, como también su lugar en la ESL Pro League.



"En los pasados meses, hemos pasado un tiempo considerable explorando oportunidades para reingresar a Counter-Strike; esto incluyó armar un equipo desde la nada hasta aventurarnos fuera de Norteamérica. Sin embargo, cuando NRG empezó a evaluar sus opciones, supimos que su talentoso roster sería excelente para EG"

NRG Esports se consolidó como uno de los mejores equipos de Counter-Strike: Global Offensive, actualmente está posicionado en el puesto número 4 en el ranking de HLTV.org.

Actualmente los ahora ex NRG Esports, se encontraban invitados para la ESL ONE New York (que se encuentra en desarrollo), ya habían rumores de la adquisición pero recién se ha confirmado. Pero los jugadores ya están jugando bajo la bandera de Evil Geniuses en el campeonato; además, han obtenido el slot en la ESL Pro League.

"Counter-Strike es uno de los espacios en que los fanáticos nos han pedido más el reingresar, y estamos felices de traer de vuelta el toque 'Evil' a la escena y a los que la apoyan" dijo Nicole Lapointe Jameson, la CEO de Evil Geniuses.

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)