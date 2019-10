Sri Lanka declara a los esports como deporte oficial

Sri Lanka, se ha vuelto el primer país en el sur de Asia en declarar a los esports como deportes. Esta decisión fue tomada por el Ministro de Telecomunicaciones, Empleado extranjero y Deportes, Harin Fernando.

Asia es uno de los lugares que más importancia le dan a los esports a nivel mundial. Recordemos que haces un mes se anunció que diferentes esports serán competencias de exhibición durante la edición número 30 de los Juegos Asiáticos, el cual es un evento deportivo parecido a los Juegos Panamericanos, que se llevará a cabo entre los días 1 y 5 de diciembre y donde participarán diferentes deportistas conocidos a nivel mundial.

Son en total 6 juegos los que se incluirán. Estos son: Hearthstone, Starcraft 2, Clash Royale, Arena of Valor, Tekken 7, Mobile Legends: Bang bang y Dota 2.

¿Qué es lo que sigue?

Sin duda esta acción realizada por el Gobierno de Sri Lanka servirá para que diferentes gobiernos de la región le den la importancia que los esports necesitan y empiecen a considerarlos como deporte.

Si bien a principios de año el Comité Olímpico Internacional (COI) anunciaba que consideraba a los esports como "Actividades Deportivas", el problema es que para que el COI admita a los esports como un deporte, este debe cumplir una serie de reglas sobre temas como antidoping, apuestas, trampas, etc.

Sumado a esto, hay que tener en cuenta que juegos como Counter Strike o League of Legends no podrían ser considerados deportes ya que contienen violencia y el Comité Olímpico no permite que los videojuegos que contengan violencia sean considerados deportes olímpicos.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en YouTube, Twitch y Facebook.

¡No te olvides las últimas partidas del torneo de Clash Royale ESGO por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)