League of Legends | Isurus Gaming ya conoce a su próximo rival en el Mundial

Isurus Gaming esta cada vez más cerca de la fase de grupos del Mundial de League of Legends. Después de conseguir su clasificación a la ronda 2 de la fase Play In, ahora tendrá que enfrentarse en una partida al Mejor de 5 contra Hong Kong Attitude , equipo asiático que viene de quedar primero del Grupo C.

Hong Kong Attitude clasificó con un marcador de 3-1 tras vencer en dos ocasiones a Mega Esports y tras empatar 1-1 contra con Lowkey Esports. El otro clasificado de este grupo es el equipo de Norteamérica.

De esta forma el equipo de Lowkey Esports se tendrá que enfrentar al equipo de DAMWON Gaming que clasificó primero por encima de Royal Youth que eliminó, en un Tiebreaker, al equipo brasilero de Flamengo eSports que se quedará con las ganas de seguir en la competencia.

Splyce, equipo que clasificó primero en el grupo que compartía con Isurus Gaming se enfrentará al equipo Ruso-Alemán Unicorns of Love. Mientras que el último duelo de esta fase será entre los equipos de Clutch Gaming y Royal Youth.

Formato del torneo

Quizá parezca que el Mundial de League of Legends tiene un formato muy complicado, pero en realidad es más sencillo de lo que parece.

Son 24 equipos los que clasifican al Mundial, que en esta ocasión se esta llevando a cabo en Berlín, Madrid y París. De estos 24 equipos 12 clasifican directamente a la fase de grupos, estos principalmente son los campeones de las ligas más importantes del mundo, mientras que los 12 restantes, que suelen ser segundos de algunas ligas o campeones de ligas menos importantes, se encuentran en un etapa llamada Play In.

En esta etapa se encuentra Isurus Gaming.

Fase Play In

Los 12 equipos son dividido en 4 grupos de 3 donde se enfrentarán en enfrentamientos al Mejor de 2 con los que irán ganando puntos. Después, de que se realicen todos los enfrentamientos, los dos primeros de cada grupo seguirán en competencia mientras que el último será eliminado.

Esta etapa no acaba aquí, ya que solamente de los 8 restantes pueden clasificar 4. Es por eso que los equipos serán emparejados y se enfrentarán en enfrentamientos al Mejor de 5. El equipo que gane su enfrentamiento clasificará a la Fase de Grupos, mientras que el que pierda será eliminado.

Fase de Grupos

Una vez conocemos a los ganadores, estos son repartidos 1 en cada grupo en los que se han repartido los otros 12 equipos restantes. En esta fase de grupos los equipos se enfrentan en partidas al Mejor de 2. Los dos primeros equipos clasifican a la fase de Play offs mientras que los dos últimos son eliminados.

Fase Final

En esta etapa todas las partidas son al Mejor de 5 y solo hay una llave (es decir que si pierdes eres eliminado). Al final solo quedará un equipo que se coronará campeón del Mundial de League of Legends.

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)