Universidad lanzará especialización de grado sobre Esports

La Universidad de Harrisburg de Ciencia y Tecnología en Pensilvania se alió con Nerd ST Gamers para crear programas en especializaciones de Bachillerato en esports para brindarle a los interesados las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñarse en la industria.

Esta universidad ya ha tenido muchas experiencias exitosas en los deportes electrónicos, no solo tienen su propio equipo 'The Storm' de Overwatch y ha sido la sede varios torneos de juegos como Overwatch, League of Legends y Hearthstone en su campus.

Ahora no solo quiere ofrecer entretenimiento, pues empezarán a impartir conocimiento con sus nuevos programas de 'Grado de Bachiller en Esports' que busca preparar a los estudiantes para que trabajen dentro de esta industria en crecimiento.

El programa comprende varios ángulos dentro de los deportes electrónicos, como programas para ser creador de contenido, administrador de eventos, entrenador, manager de equipo u organización, marketing y otros. Estos programas estarían disponibles empezando en el otoño del 2020 para Estados Unidos.



Foto: Nerd ST Gamers

La industria de los deportes electrónicos crece cada día más, esto no solo se refiere a premios más grandes, más torneos o inclusive más equipos. Además está creciendo en aceptación del público y reconocimiento como carrera y deporte, ya hay gobiernos, como el Malasio, que están invirtiendo millones en programas para crear leyes e infraestructura para la industria.

Otros países como ejemplo, Alemania, que están dando avances con resultados más inmediatos, siendo los primeros en crear una visa dedicada para los esports, que facilitará la movilidad de turistas, jugadores y equipos de producción a los tantos eventos que se producen en su territorio como la ESL Hamburg.

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)